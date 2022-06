“El amor después del amor” cumplió 30 años y Fito Páez volverá a grabar el álbum

"El Amor después del amor", uno de los álbumes más exitosos en la carrera del cantante Fito Páez, cumplió 30 años y el artista rosarino anunció que volverá a grabar las 14 canciones que componen esta obra. .El 1 de junio de 1992 fue lanzado este disco, que además fue el más vendido de la historia del rock nacional.En agosto de este año, Fito viajará a Los Ángeles para grabar nuevamente las canciones del emblemático disco.

"Todas las sensaciones ligadas a ese álbum fueron y son muy hermosas", aseguró el músico en un video que publicó en sus redes sociales."Se me ocurrió grabarlo de vuelta, entero. Reversionarlo, poner los mismos elementos en diferentes lugares", explicó.Además, destacó como una lista milagrosa a los invitados originales de "El amor después del amor" como Mercedes Sosa, David Lebón, Charly García, Fabiana Cantilo, Andrés Calamaro y Luis Alberto Spinetta, entre otros."No sé todavía la lista de invitados, pero van a ser muchos y vamos a hacer versiones muy diferentes", relató y anunció así la participación de nuevos artistas. .También destacó las "figuras omnipresentes" de Fabiana Cantilo y Cecilia Roth como inspiración del álbum: "Me brindaron ese marco de amor hermoso para poder desarrollar esas canciones"."Ojalá disfrutemos de este nuevo trip", señaló el intérprete de "Mariposa Tecknicolor"."Nos juntamos con Daniel Grinbank para diseñar una gira y con Gustavo Borner para grabar el disco", señaló.El exitoso álbum contó con más de 700 mil piezas vendidas desde su lanzamiento.Entre las canciones más reconocidas se encuentran "A rodar mi vida", "Tumbas de la Gloria", "Brillante sobre el Mic", "Dos días en la vida" (basado en la película Thelma y Louise), "Tráfico por Katmandú", "La rueda mágica" y "El amor después del amor", que le dio el nombre al disco.Para la celebración de los 30 años, no sólo se grabará el disco sino que también programó una gira por Latinoamérica y España bajo el nombre de "El amor 30 años después del amor Tour".El primer show será en Córdoba, continuará en Buenos Aires, luego partirá para distintos destinos de Latinoamérica como Uruguay, Paraguay, Chile y Perú, y finalmente lo hará a España.