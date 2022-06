“El jurado me devolvió la vida”, dijo Depp tras el fallo judicial

Internacionales Johnny Depp le ganó el juicio por difamación a Amber Heard

Minutos después de que se conociera la sentencia que afirmó que la actriz Amber Heard difamó a su ex esposo Johnny Depp al presentarse como una víctima de violencia doméstica, los abogados del actor afirmaron que se confirmaba lo que habían dicho “desde el principio”.“El jurado me devolvió mi vida”, afirmó por su parte Deep en un texto compartido en sus redes sociales tras la sentencia. “Me siento verdaderamente honrado”, agregó.“Después de seis años, el jurado me devolvió la vida”, declaró la estrella de 58 años en su Instagram.El jurado de siete miembros consideró que Heard difamó a Depp en un artículo publicado por The Washington Post en 2018, en el que se describió a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.Los veredictos ponen fin a un juicio televisado que Depp esperaba ayudaría a restaurar su reputación, aunque se convirtió en el espectáculo de un matrimonio viciado. A lo largo del juicio, los fanáticos, abrumadoramente del lado de Depp, hacían fila durante la noche para obtener uno de los codiciados asientos en la corte. Los que no podían entrar se agrupaban en la calle para vitorear a Depp y abuchear a Heard cuando alguno de ellos aparecía fuera de la corte.Depp demandó su exesposa por difamación en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax por un artículo de opinión que publicó en 2018 en el que se describió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Sus abogados dijeron que el artículo lo difamó a pesar de que nunca mencionaba su nombre.Aunque el caso era aparentemente sobre difamación, la mayoría del testimonio se enfocó en si Heard había sido abusada física y sexualmente, como ella afirmaba. Heard enumeró más de una decena de supuestos abusos, incluyendo una pelea en Australia, donde Depp estaba filmando una película de la serie “Pirates of the Caribbean” (“Piratas del Caribe”), en la cual el actor perdió la punta del dedo medio y Heard afirma haber sido abusada sexualmente con una botella de licor.