Lola Latorre se quemó con agua hirviendo mientras se hacía un té

Lola Latorre vivió un dramático momento en la casa que comparte con sus papás y su hermano menor. Se le resbaló la tapa del termo en la que había puesto agua hirviendo para un té y se quemó las piernas y los pies. “Ayuda, ayuda”, gritó sin parar hasta que la escuchó Dieguito, que bajó inmediatamente para socorrerla. Así lo relató en sus redes sociales, donde explicó que se sentía muy molesta.



“Lo que más me afectó fue el pie. Tengo un dolor que no se los puedo explicar. Fue horrible. Vino mi hermano corriendo, me empezó a sacar las medias, el jogging. Creo que quemarse es de los peores dolores del mundo. Pero bueno, ya estoy un poquito mejor”, sostuvo.





La joven deberá cuidar la herida para que no se infecte, aunque sentirá malestar por varios días hasta sanar por completo. En sus historias de Instagram se mostró rodeada de pomadas cicatrizantes y anestésicas para frenar el ardor, pero ya se hizo a la idea de que tardará al menos una semana en conseguir el alivio.



Lola Latorre contó por qué se separó de su novio, con el que quería casarse

Hace rato que Lola Latorre dejó de mostrarse con Jerónimo Chaves, el chico que le había robado el corazón. Los rumores de separación y terceros en discordia no tardaron en circular por las redes sociales, y ella decidió contar su verdad para frenar las especulaciones.



“Fue mi primer novio y siempre va a tener un lugar en mi corazón. Nuestra relación fue muy linda. No voy a profundizar en los detalles de que pasó porque él no es conocido”, comenzó explicando ante la revista Gente.



La hija de Diego y Yanina Latorre insistió en que no pasó nada grave, aunque nunca más volvieron a hablarse. “Conservamos un buen vínculo, pero creo que era momento de abrirnos a la vida para ver qué nos depara. . . Vivir la vida solos”, agregó.



Por último, Lola señaló que uno de los disparados de la ruptura fue que se pusieron a salir cuando eran muy chicos. “No pudimos disfrutar de algunas cosas o de la soltería. Tengo 21 recién cumplidos y mucho por vivir. Siempre creí que sin él -metafóricamente- me moría. Es como que necesitaba todo el tiempo su figura”, cerró.

Fuente: Tn Show