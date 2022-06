El descargo de la China Suárez: “Siguen enfrentando a las mujeres”

El romance de la China Suárez y Rusherking no surgió en medio de una polémica ni mucho menos. Ella llevaba varias semanas separada del español Armando Mena Navareño, mientras que el cantante estaba soltero, tras terminar su noviazgo con María Becerra. Sin embargo, luego de la confirmación hubo quieres intentaron buscar algún punto de rivalidad entre la actriz y la cantante.



Sobre todo, a raíz de un comentario que la intérprete de Acaramelao, Cázame y High, en el que le escribió a Tini Stoessel que la quería y la admiraba "de acá a la China". Enseguida el mensaje fue señalado como un "palito" para la China, quien lejos de quedarse callada, recurrió a las redes sociales para hacer un contundente descargo.



"2022 y siguen enfrentando mujeres a lo loco. Que se mejoren", escribió en su perfil de Twitter, la red social en la que días atrás le respondió a quienes la critican por la forma en la que ejerce su maternidad. "Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”), hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más", publicó la actriz, en referencia al tiempo que Benjamín Vicuña -padre de sus hijos Magnolia y Amancio- pasa fuera del país.



Lo cierto es que la relación entre Suárez y el cantante de trap está bien encaminada. Y luego de dar algunos indicios en las redes y haber sido sorprendidos por cámaras en algunas de sus citas, el joven oriundo de Santiago del Estero contó cómo vive el romance. "Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y a eso lo acompaña que estoy muy enamorado y muy bien porque conocí a alguien y hace mucho no me sentía así", reveló en PH, podemos hablar. "Mis papás están tranquilos porque además yo les cuento sobre Eugenia, que es una persona muy buena, que me quiere mucho y me cuida mucho. Estamos muy bien", sumó y confesó que está "muy enamorado".



Minutos más tarde, la China se hizo eco de las declaraciones de su enamorado y compartió una postal en la que se los ve abrazados, junto a un emoji de corazón. Y en tiempo de redes sociales, eso bastó para confirmar que apuesta por este incipiente vínculo, que comenzó en una fiesta, continuó en Madrid y se afianzó en Buenos Aires.