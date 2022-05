Barbie Vélez hará un desnudo en el teatro

Barbie Vélez se encuentra muy concentrada en su trabajo y dándole prioridad a sus tareas laborales. La actriz, que hace unos meses contrajo matrimonio con Lucas Rodríguez, está a punto de debutar en Despojo, una obra que ciertamente dará que hablar, debido a que deberá hacer algunas escenas desnuda.



En este marco, la artista habló con el programa Implacables, donde contó cómo espera esta nueva experiencia y la reacción de su madre cuando se enteró. También habló del deseo que tiene de tener un hijo.



“A partir de julio vamos a estar todos los miércoles con una comedia espectacular, de un humor ácido, que habla de una familia totalmente disfuncional, con muchos secretos y mentiras por descubrirse. Te tiene todo el tiempo atrapado”, comenzó diciendo Barbie Vélez sobre su nuevo trabajo.



Entonces el cronista le preguntó si alguna vez había soñado con “hacer un desnudo arriba del escenario”, lo que le generó una risa nerviosa. “Sí, soñé. No digo que me gustaría, digo que se viene”, anunció.



A continuación recordó que tiene un vínculo muy cercano con su madre y reveló cuál fue su reacción. “Cuando lo leí (el guión), lo primero que hice fue dárselo para que lo leyera a mi mamá, que es muy confidente mía y la escucho siempre en lo relacionado con mi trabajo. Ya conocíamos mucho a Diego (director de la obra) y sabemos cómo es trabajando, así que confiamos en él y sabemos que todo va a ser respetado”.



“No te puedo mentir. Todavía no ensayamos esa parte, así que veremos”, cerró el tema.



Por otra parte, Barbie Vélez aseguró que su relación de pareja está bien y admitió: “No siento que haya cambiado mucho. Nosotros ya convivíamos de antes. Lo hicimos por una cuestión de festejo y celebración del amor con nuestros seres queridos”.



Mientras que, consultada sobre la posibilidad de tener un hijo, indicó: “Nos encantaría, pero todavía no estamos en búsqueda. Aunque lo vemos como lejano, tenemos 27 años y mi trabajo requiere que yo esté en movimiento todo el tiempo, por lo que es un plan a largo plazo”.

Fuente: Radio Mitre