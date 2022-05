El regreso de los abanicos: Llega la docuserie sobre “Locomía”

El grupo musical de electro-pop español que fue furor en la década de los 90 marcó a toda una generación: abanicos, trajes excéntricos con hombreras y mucha coreografía era lo que destacaba a estos cuatro cantantes que formaban parte del conjunto.Pero, con el pasar de los años, fue quedando en el olvido. Es por eso que esta serie documental propone hacer un recorrido por su historia, para recordar los viejos tiempos y visibilizar muchas cosas que estaban ocultas en aquel entonces.

Al respecto, en el marco de la presentación de Serielizados Fest de Ibiza (un festival internacional de series español), Jorge Laplace (el director de la docuserie) se encargó de describir a esta producción: “Tiene dos capas antagónicas que funcionan. La del culebrón, de celos, poliamor, traiciones, ambiciones y fracasos. Pero no se queda ahí, también es un vehículo perfecto para contar los noventa”.Además agregó que se trata de “un grupo transgresor formado por cuatro homosexuales que no podían decir que lo eran para tener éxito”.Una de las voces oficiales que tendrá esta producción será la de Xavier Font, el fundador del grupo; a su vez, José Luis Gil, su productor musical, también brindará declaraciones sobre la popular banda. Al respecto, el director aclaró que “no es una serie con la que Xavier pretenda quedar bien. No es una historia de buenos y malos, hay muchos grises”, en relación a la historia de la agrupación, la cual estuvo atravesada por traiciones, celos y homofobia.

Dirigida por Jorge Laplace y producida por Boxfish para la plataforma Movistar Plus, la docuserie sobre Locomía contará con tres episodios.Además, cuenta con Edi Walter, Mariano Tomiozzo y Pablo Aguinaga en la producción y recoge testimonios de Luis Font, Manuel Arjona, Lurdes Iribar, Gard Passchier, Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes, Antonio Albella, Pablo Robledo y el mánager de la banda, Luis Balaguer.