Volvió a subir la temperatura en otoño con dos fotos de espaldas al sol

Dueña de una figura envidiable y una carrera en pleno crecimiento, Silvina Escudero volvió a dar cuenta de su amor por las altas temperaturas. “Hace apenas 2 semanas y ahora helada. Verano te amo siempre”, escribió junto a dos postales en las que luce sus curvas al sol en traje de baño. Sin embargo, luego expresó: “otoño, prometo ir enamorándome cada día más de vos”.La morocha está en pareja hace 5 años con Federico. Un joven del que se sabe poco ya que desea mantener un perfil bajo y ni cuenta de redes sociales tienen. La morocha dice que se siente muy bien junto a él aunque reconoce que no hay planes de casamiento por el momento. "A lo largo de los años fui cambiando mis sueños y mis expectativas con respecto a lo que quería y no vivir", reconoció días pasados."Muchas cosas que capaz deseé y soñaba, no sucedieron. Entonces estoy como plantada en otro lugar en donde el universo o Dios tiene otros proyectos y no me doy cuenta", agregó durante el programa televisivo “Nara que ver”, conducido por Nara Ferragut.