“Explota, me explo”: Florencia Peña con transparencias y más

Florencia Peña mostró un adelanto de su nueva producción para el sitio de adultos. Mirando a la cámara, usando transparencias y un abrigo abierto, subió la temperatura en estos días de frío e invitó a que la vean en Divas Play.Pero este domingo volvió a acaparar las miradas de todos sus fans, y muy sugerente escribió junto a las postales: “Explota, explota, me explo”.Florencia Peña volvió a la televisión hace algunas semanas, pero hace unos días protagonizó una polémica de red social luego de que Instagram decidiera suspenderle la cuenta.La actriz y conductora aprovechó su programa para quejarse aunque no dio a conocer cuál era el posteo que motivó la decisión de la red social."Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida!”, aseguró Florencia Peña en el monólogo de su programa."Solamente a una p... ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores. Si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mi no me cierran la cuenta. Es una completa locura”, expuso furiosa contra la red social.Sin embargo, unas horas después, Flor pudo recuperar su cuenta de Instagram y no se resistió e hizo un muy hot.