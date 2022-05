El juicio que protagonizan Johnny Depp y Amber Heard está por llegar a su fin

El juicio que tiene al ex Piratas del Caribe y a la intérprete de Aquaman como protagonistas está por llegar a su fin. Desde el día uno causó mucho revuelo por los comportamientos de Heard que se hicieron virales en las redes sociales, el merchandising que se creó a costa de esto y por algunas declaraciones de ambos que fueron fruto de memes.Ahora se deberá determinar si la actriz fue víctima de violencia doméstica o si el actor fue cruelmente difamado. Se debe tener en cuenta que, debido a esta polémica, Depp se quedó fuera de la producción de Piratas del Caribe y se le pidió que renunciara a la saga Animales Fantásticos; en el caso de Heard, sí se quedó con su papel en Aquaman, pero se le redujo el tiempo de aparición en pantalla.Bajo este contexto, los abogados de Johnny pidieron al jurado “que devuelva al señor Depp su vida”. Según cuestionó la abogada Camille Vasquez al jurado, en los argumentos finales, ella “arruinó su vida al decir falsamente al mundo que era una sobreviviente de abuso doméstico a manos del señor Depp”.Mientras que el abogado Benjamin Chew agregó que “este caso nunca ha sido por dinero. Se trata de la reputación del señor Depp y de liberarlo de la prisión en la que ha vivido durante los últimos seis años”.Por su parte, el abogado de Heard, J. Benjamin Rottenborn, manifestó que la demanda no tiene que ver con la reputación del actor, sino con una campaña de desprestigio que Depp lanzó luego de que Heard le pidiera el divorcio. “En el mundo del Sr. Depp, no se deja al Sr. Depp. Si lo haces, él iniciará una campaña de humillación global contra ti”, expresó.El intérprete fetiche de Tim Burton está demandando a la actriz de Aquaman por 50 millones de dólares en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, en Virginia, Estados Unidos. ¿La razón? Amber publicó en diciembre de 2018 un artículo en el Washington Post en el que lo describía como “una figura pública que representa el abuso doméstico”; a pesar de que nunca mencionó su nombre, sus abogados dicen que fue difamado ya que, tras este escrito, el actor perdió numerosos trabajos.A su vez, Head presentó una contrademanda de 100 millones de dólares contra Depp, luego de que el abogado de éste calificara sus acusaciones como un engaño.Este juicio se ha convertido en un total espectáculo. El público no sólo lo ve por televisión, sino que además comenta en las redes sociales lo que opina sobre el tema y hasta ha hecho cola durante la noche para conseguir los asientos en la sala y presenciar la batalla legal en primera persona. Además, se lanzó merchandising para que las personas puedan mostrar de qué lado están.