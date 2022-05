“Me devalúan”, dijo Moría cuando la compraron con Susana y Mirtha

Moria Casán apuntó contra otras dos divas argentinas y expresó que constantemente es comparada aunque no se siente dentro del mismo estilo. De esta manera, se refirió a Susana Giménez y Mirtha Legrand, míticas conductoras de televisión, porque en distintas oportunidades fue elogiada como la tercera estrella del espectáculo junto con ellas.



Sin embargo, Moria Casán, exactriz y modelo, decidió definirse alejada de la concepción de ambas divas de la televisión. En este sentido, en declaraciones radiales mostró su hartazgo por una pregunta donde la compararon y manifestó cuál es su postura sobre la carrera artística que realizó.



“No me comparen con Susana ni Mirtha porque me devalúan” sostuvo Moria Casán, y agregó “No tengo nada que ver con ellas, no es por bajarles el precio, no tengo nada que ver”. Es entonces que afirmó “Soy una artista transgresora” No me quedo nunca en un lugar de comodidad”.



Luego, remarcó, sobre Giménez y Legrand, “Las respeto muchísimo, pero estoy harta de que me comparen con Mirtha y Susana porque eso me lo puso la prensa, las tres divas”. De esta forma, aclaró que su crítica no iba dirigida a las conductoras de televisión, pero sí a una concepción de las tres estrellas argentinas.



“Yo soy mucho más que una diva y nada que ver con ese título” subrayó la actriz, y continuó “Entiendo que lo dicen en cuanto a glam y permanencia, pero tengo una trayectoria y hago una transgresión”.



Al definirse, reconoció “Soy una ‘outsider’ del sistema, soy una mina que está en el espectáculo argentino desde hace más de 50 años y estoy haciendo toda clase de cosas que no tengo nada que ver con esas dos mujeres”.



Por lo que luego del informe que presentaron en Intrusos, Nancy Duré mencionó “Moria siempre estuvo en contra de que le digan ‘diva’ porque eso era como museo, como que la encasillaba. Ella era más mundana porque se relacionaba con la gente y siempre evitó las comparaciones. Al contrario, todos quieren ser Moria”. (Radio Mitre)