Mica Tinelli, sobre la separación de su papá y Guillermina Valdés:

Finalmente, Mica Tinelli rompió el silencio en un reportaje con "LAM" durante un evento. La pareja de Lisandro López opinó: "Me sorprendió, sí. En el último tiempo por ahí los veía como un poco más... se comenzaron a distanciar, pero nunca pensé que iban a tomar la decisión de separarse".Con total sinceridad, la empresaria agregó: "Están bien ellos, se terminaron separando en buenos términos. A Guille la quiero mucho y papá está bien, los veo tranquilos". "Hoy, si me preguntás... no lo veo mucho. Pero sé que se tienen mucho cariño, mucho amor, así que, por ahí, en un tiempo, todo puede pasar", comentó por último acerca de una posibilidad de reconciliación.Mientras tanto, Marcelo Tinelli está enfocado en los avances de "Canta conmigo ahora", lo que significará su retorno a la televisión tras el final de "ShowMatch: La Academia" en diciembre de 2021.(Diario Show)