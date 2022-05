China Suárez ya no oculta su amor por Rusherking y compartió su nueva canción

La China Suárez se mostró emocionada con la nueva canción de Rusherking. El artista presentó un bolero y la actriz lo compartió en sus redes."Devuelveme el corazón, que no puedo enamorarme", dice parte de la canción en el video que subió La China.Ambos están viviendo un apasionado romance. Ya no se esconden y se exponen en las redes sociales. A pesar de ello, ninguno de los dos habló de su relación en los medios o sus perfiles.Ahora, la ex de Benjamín Vicuña decidió dejarle un comentario al cantante de "Antes de tí" y terminó de confirmar todas las teorías de una historia de amor. En el posteo que hizo él en su cuenta de Instagram se lo ve promocionando uno de sus nuevos temas.Fue allí en donde la China Suárez aprovechó y le comentó: "Mi fav" y un emoji de diamante. Acto seguido, Rusherking le contestó: "Gracias chinita" y un dos corazones volando. A pesar de que no hayan confirmado su relación, la interacción podría dejar en claro que hay un vínculo entre ellos.Con la prensa hablando de él, y luego de generar una extraña polémica en torno a su frase "Me fui Mundial", Rusherking compartió un particular mensaje que estaría dedicado a la China Suárez. En las últimas horas, el joven cantante se pronunció vía Twitter y habría defino a la actriz como una golosina.