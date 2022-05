Virginia Gallardo: sincericidio e imágenes para “levantar la temperatura”

Virginia Gallardo tuvo un inesperado sincericidio en pleno vivo de Intrusos al contar qué ocurrió cuando vio el miércoles por la noche en persona a Benjamín Vicuña en un evento.En marzo, el dúo Pimpinela estrenó Cuando lo veo, un tema que tuvo un videoclip protagonizado por Joaquín y Lucía Galán y Vicuña, que actuó como galán de la cantante, con quien compartió algunas escenas íntimas en la ficción.En Intrusos, Florencia de la Ve se dispuso a presentar una nota que le hicieron al actor chileno sobre los polémicos dichos de la China Suárez sobre su paternidad, y le recordó a Virginia Gallardo cuánto hablaron sobre el estado físico del actor, que por ese tiempo entrenaba para un triatlón.“Vir, yo quiero que la próxima vez que lo veamos le preguntes sobre Lucía Galán”, le advirtió la conductora a Virginia.“No sabés lo que me pasó ayer. Esto fue en el recital de anoche de Mau y Ricky en el Movistar Arena donde estuve presente, invitada”, recordó la Gallardo. “Estuve en el VIP, donde me crucé a Zaira Nara y a Benjamín Vicuña”, agregó.“Quiero contarles algo: no lo puedo mirar porque, automáticamente, lo veo desnudo como en el videoclip”, se sinceró entre risas y agarrándose la cara con ambas manos, como avergonzándose.“¿Sabés que yo tengo miedo de que me pase lo mismo? La tengo que felicitar a Lucía Galán”, reconoció Flor de la Ve. “Me hubiera gustado que pase algo entre ellos, ¿no lo ven como pareja?”, cerró Marcela Tauro.Por otra parte, Gallardo forma parte de la obra teatral Sex y en las últimas horas posteó imágenes “para ir levantando un poco la temperatura”.