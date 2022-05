Kevin Spacey fue imputado por haber agredido sexualmente a tres hombres

A cuatro años del quiebre que sufrió en su carrera luego de recibir una decena de denuncias por abuso sexual, Kevin Spacey fue imputado en Reino Unido por haber agredido sexualmente a tres hombres. El Servicio de Fiscalía de la Corona lo anunció a través de un comunicado en el que también se lo acusa de "hacer que una persona participara en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento".



El actor -reconocido por su trabajo en Belleza americana, House of Cards y Seven, entre otros proyectos exitosos- habrían cometido los delitos entre 2005 y 2013, cuando se desempeñaba como director del prestigioso teatro Old Vic. Dos de ellos en Londres y uno en la localidad de Gloucestershire. Un detalle no menor es que el teatro pidió disculpas luego de revelar que había recibido alrededor de 20 denuncias contra Spacey por mal comportamiento.



Cabe señalar que, en medio de la revolución que generó el movimiento #MeToo en Estados Unidos, el actor atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera cuando el actor Anthony Rapp lo acusó de habérsele insinuado sexualmente durante una fiesta en 1986, cuando solo tenía 14 años. Desde entonces le llovió una decena de denuncias, muchas de ellas anónimas, con las que le adjudicaron un comportamiento inapropiado. En consecuencia, el intérprete no solo tuvo que presentarse ante la Justicia en reiteradas ocasiones, sino que su carrera se vio severamente afectada. MCR, la empresa productora de House of Cards decidió apartarlo del elenco y "matar" a su personaje en la ficción luego de ser acuso de abusar sexualmente a miembros del equipo de producción.



Además, Spacey fue demandado por incumplimiento de contrato, ya que la productora sufrió pérdidas millonarias cuando de manera repentina tuvo que detener las grabaciones de la sexta temporada para retirar Frank Underwood -su personaje-, reescribir el guion y acortar los episodios de 13 a 8 para cumplir con el plazo de entrega estipulado con Netflix. Finalmente, en 2021 la Justicia dictaminó que el actor debía pagar la suma de USD 31 millones de dólares.



En los últimos días, se supo que estaría al frente de una súper producción entre Inglaterra, Hungría y Mongolia llamada 1242-Gatewate to the West, un drama histórico en el que compartirá elenco con Eric Roberts, Christopher Lambert, Terence Stamp, Jeremy Neumark y Genevieve Florence. El inicio de las grabaciones está previsto para octubre en octubre, bajo la dirección de Peter Soos.

Fuente: Noticias Argentinas