Sostienen que el Polaco descubrió a Barby Silenzi enviando fotos hot a su ex

Luego de varias crisis sentimentales y una hija en común, Abril, el amor llegó a su fin. Barby Silenzi y El Polaco confirmaron su separación, después de varias idas y vueltas, y hasta trascendieron los motivos de su ruptura.Pero ahora, revelaron un fogoso rumor acerca de la ruptura del cantante y de la bailarina. Según anunció Juan Etchegoyen en "Mitre Live", la influencer habría mantenido una conversación hot con su ex y padre de su hija, Francisco Delgado."Ustedes saben que hace unos días Barby confirmó la separación de El Polaco, separación que por lo menos para mí no fue una novedad por las cosas que te vengo contando hace meses. La cuestión es que por lo que me cuentan, y más allá de los problemas familiares que te estuve diciendo estos días, habría ocurrido algo más estás semanas y fue que El Polaco la agarró infraganti a Barby", sostuvo el periodista."¿Por qué infraganti? Porque me contaron que el cantante habría encontrado chats fogosos de ella con Francisco Delgado. Si, así como lo escuchas, me contaron estos últimos días que Barby le habría enviado fotos a su ex, padre de su hija Elena, que habrían desatado la furia de El Polaco", afirmó Etchegoyen."Me dijeron literal 'ella se hacía la linda' con Francisco enviándole imágenes hot", remató el comunicador.