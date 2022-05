Murió el ex cantante de "Agrupación Marilyn" tras sufrir un paro cardíaco

La cumbia está de luto. En medio de la conmoción que generó el tremendo accidente que sufrió el cantante emergente "El Noba", se conoció este jueves el fallecimiento de Sebastián Rivarola, exvocalista de la reconocida banda Agrupación Marilyn. Tenía tan solo 33 años y se fue de una forma inesperada.Sebastián Rivarola murió a raíz de un paro cardíaco que sufrió al momento de bajarse su moto. En un primer momento, los rumores hablaban de un accidente de tránsito, pero la familia de él aclaró que no se trató de un siniestro vial, sino que su corazón dejó de latir.“Se bajó de la moto y lo encontraron así”, comentó un allegado del artista en un comentario de una publicación de Facebook donde recordaron con tristeza al músico. Rivarola tenía 33 años y era el hermano del excantante principal de Agrupación Marilyn, Juan Oscar Rivarola, con quien había compartido escenario y micrófono.Su último posteo en las redes sociales fue hace tan solo unos días, cuando expresó su alegría al darse cuenta que en un comercio por el que pasó estaba sonando uno de sus temas: "Cuando vas a comprar y están escuchando tu tema jajaj. no te la puedo bilive (SIC)".Agrupación Marilyn fue una de las bandas de cumbia más populares a mediados de la década del 2000, cuya canción más popular fue "Su Florcita", que relata el brutal crimen de una joven. Hasta el momento, lanzaron cinco discos, el último de ellos en 2012.Otras canciones que quedarán en la memoria son "Me Enamoré", "Te Falta Sufrir", "Madre Soltera", entre otras. Fuente: (Crónica)