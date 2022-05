Falleció el actor Ray Liotta, estaba filmando en República Dominicana

De acuerdo a TMZ, la prometida del actor, Jacy Nittolo, estaba acompañándolo en el rodaje.La estrella estaba en un gran resurgimiento de su carrera. Sus últimos trabajos incluyeron “The Many Saints of Newark”, “Marriage Story” y “No Sudden Move”. De acuerdo al citado medio, había terminado de filmar “Cocaine Bear”, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película de “Working Title The Substance”, junto a Demi Moore y Margaret Qualley.También actuó con Taron Egerton en la serie Black Bird de Apple TV+, apareció en “Hanna” de Prime Video y protagonizó junto a Jennifer Lopez el drama de NBC “Shades of Blue” entre 2016 y 2018.En 2005, ganó un Primetime Emmy como mejor actor invitado en el drama televisivo “ER”.Por su papel en “Something Wild”, dirigida por Jonathan Demme, obtuvo una nominación al Globo de Oro. La fama mundial le llegó gracias al gángster Henry Hill en “Goodfellas” de Scorsese, junto a Robert De Niro y Joe Pesci, en lo que sería el papel decisivo de su carrera.La película, que Nicholas Pileggi adaptó con Scorsese de su libro, fue nominada a seis premios Oscar, y Pesci obtuvo la única victoria.Con una extensa carrera en Hollywood, Liotta es conocido por otros papeles memorables que incluyen “Field of Dreams”, “Cop Land”, “Corrina Corrina”, “Operation Dumbo Drop”, “Hannibal”, “Unforgettabble” y “Blow”.El actor construyó su carrera interpretando a tipos duros. En una entrevista con el diario español El País, dijo sobre este tema: “No es que prefiera los tipos oscuros, solo me los ofrecen. He hecho unas 80 películas y en la mayoría hacía de tipos buenos, pero la gente parece que solo recuerda a los malos. Les pasa a la mayoría de actores, los villanos parece que sobresalen aunque el actor haya hecho los dos. De Al Pacino lo que más se recuerda es ‘Tarde de perros’ o ‘El padrino’, más que los tipos buenos que ha interpretado”.En 2019, Netflix estrenaba el drama de Noah Baumbach, “Historia De Un Matrimonio”, en el que Liotta daba vida a un abogado. Entre sus últimos trabajos, se encuentran “No Sudden Move” (2021), dirigida por Steven Soderbergh o “The Many Saints Of Newark”, precuela de la serie de televisión “Los Soprano” estrenada también en 2021.Liotta, nacido en Nueva Jersey en 1954 y abandonado en un orfanato antes de cumplir seis meses, empezó a trabajar en series de televisión a finales de la década de los setenta, pero se le recordará principalmente por encarnar a tipos duros en el cine. También por ser la voz de Tommy Vercetti, el principal personaje del mítico videojuego Grand Theft Auto: Vice City.“Si tienes una película por la que te recuerda la gente, es bueno. Si tienes dos, es fantástico”, reconocía en una entrevista cuando le preguntaban por su asociación al cine de gánsters.Las celebridades rindieron tributo al actor en las redes sociales.“Estoy completamente destrozada al escuchar esta terrible noticia”, escribió en Twitter la coprotagonista del fallecido actor en “Goodfellas”, Lorraine Bracco. “Puedo estar en cualquier parte del mundo y la gente se acerca y me dice que su película favorita es ‘Goodfellas’. Luego siempre preguntan cuál fue la mejor parte de hacer esa película. Mi respuesta siempre ha sido la misma… Ray Liotta”.“Conmocionado y entristecido al enterarme del fallecimiento de Ray Liotta”, escribió el cineasta James Mangold en Twitter. “Más allá del exterior de tipo duro y las emociones herméticas de sus personajes característicos, era un hombre dulce y apasionado. Un actor brillante”.Jamie Lee Curtis escribió: “Ray Liotta ha muerto. Su trabajo como actor mostró su complejidad como ser humano. Un caballero”. Mientras que Rosanna Arquette, expresó: “Estoy muy triste de saber que Ray Liotta falleció. Era un amigo. Nos reímos mucho. Descansa en paz, amigo mío”.