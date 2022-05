Wanda Nara reveló hasta dónde llegó por amor: “Terminé en la comisaría”

Wanda Nara se muestra cada día más transparente en las redes sociales. Y es por eso que, cada vez que abre el box de preguntas en su Instagram, los millones de seguidores que tiene juegan a entrevistarla y le piden opinión sobre algunos temas en particular.



Una pregunta que disparó la inesperada respuesta de Wanda Nara: “¿Hasta dónde llegas por amor?”, la interrogaron en Instagram. Y ella expresó: “Un ex cometió un accidente hace muchos años y me pasé rápido de asiento. Dije que manejaba yo. Terminé en la comisaría una noche y con una causa, más pericias policiales y mil cosas, pero él pudo presentarse a tiempo en su club y salir del país (era famoso). Esa soy yo”, admitió sin vueltas. Si bien no aclaró de quién estaba hablando, se estima que se refiere a su exmarido Maxi López.



Apenas Wanda Nara destapó esta verdad en su Instagram, varios empezaron a revolver el archivo para encontrar el momento y las pruebas de lo sucedido. Con el diario del lunes, hubo dos hechos puntuales que llamaron la atención.



En principio, apareció un tuit de la mediática: “Noooo, mi preferidoo. Que palazo me pegué, estoy de racha”. En la foto que acompaña las palabras, se ve a su Porsche Panamera blanco abollado.





El vehículo está valuado en 100 mil dólares aproximadamente y se desconoce el contexto en el que terminó accidentado. Para ese momento, Wanda había admitido que corría carreras con Maxi López en circuitos especializados.



Pero un poco más atrás en el archivo, más precisamente en el 2008, Wanda tuvo un siniestro junto a su exmarido en Carlos Paz, donde ella protagonizaba una obra de teatro. Y, según informaron los medios en ese momento, las dudas sobre quien estaba manejando estuvieron presentes desde el comienzo.



Si bien hubo versiones cruzadas, lo cierto es que la camioneta impactó contra una moto ocasionando un choque menor, que le generó heridas leves al motociclista.

