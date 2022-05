Con video al filo de la censura, anunció que su nuevo proyecto es una “bomba”

Ivana Nadal anduvo subiendo varias publicaciones subidas de tono en las últimas semanas a sus redes sociales.Y esta vez redobló la apuesta. La morocha publicó un jugado video en ropa interior blanca con una descripción que dio que hablar entre sus seguidores.“Acá estoy, un poco desaparecida pero tengo millones de novedades, que pronto les voy a ir contando, que pronto se va a ir enterando, ya se viene esa bomba que les vine diciendo”, escribió la influencer. Todos los cañones apuntan a que Ivana Nadal se uniría a DivasPlay, la plataforma de contenido erótico que ya tiene entre sus filas a famosas como Florencia Peña, Silvina Luna y Cinthia Fernández.Luli Fernández trajo una teoría a la mesa de Socios del Espectáculo, el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares que se emite por la pantalla de eltrece. La panelista remarcó que Ivana Nadal y Bruno Siri estarían envueltos en rumores de separación.“Desde febrero ella, y desde enero él, no están poniendo fotos juntos. Tengo muchas dudas y pocas certezas, porque se siguen todavía en redes sociales”, reflexionó Fernández. Hace unas semanas, Ivana Nadal había dejado un “mi amor” en forma de comentario a una foto juntos que subió Siri, pero no hubo más señales que eso.“Pero él no para de subir mucha joda, que sale con amigos, y ella ya no está likeando tanto. Y viceversa”, añadió la panelista, que también se comunicó con los protagonistas pero ninguno de los dos confirmó o desmintió la noticia. “Le mandé un mensaje a Ivana, que estaba en línea, y no me respondió. Si a mí me mandan un mensaje preguntándome si estoy separada de mi marido digo que no”, cerró Fernández.