Thelma Fardin denuncia que Darthés busca que la causa por abuso prescriba

El 24 de octubre Thelma Fardin cumplirá 30 años (doce más de la mayoría de edad). Por esa fecha, también, se cumplirán los 12 años posteriores al cómputo de la pena máxima del delito de abuso sexual por el que es acusado el actor Juan Darthés. La defensa de la actriz explicó que "según el Código Penal de Brasil, estos motivos son suficientes para que se pueda pedir la extinción de la causa".



El proceso se encuentra ahora frenado por decisión de un juez brasileño, cuando faltan sólo dos audiencias para su finalización. "Se está muy cerca de una posible prescripción de la acción si no lo condenan o si no se retoma el juicio a la brevedad. Es el juego de la defensa: ir a la extinción de la acción", dice Juan Pablo Gallego, uno de los abogados de la actriz.



Clarín trató de comunicarse con Fernando Burlando, abogado del acusado, pero no respondió mensajes ni llamados. Si la causa efectivamente prescribe, la denuncia de abuso sexual contra Darthés, todo lo avanzado en el juicio, incluidas las declaraciones de la actriz y los testigos, podría quedar en la nada.



"Tenemos prácticamente el 80 por ciento del juicio desarrollado y ellos están queriendo evitar llegar a la declaración de Darthés. Yo creo que tienen mucho miedo porque es difícil que un juez diga 'inocente' con toda la prueba que hay, entonces la estrategia es dilatar todo lo máximo posible porque empieza a jugar la cuestión de la prescripción", le dijo Fardin a Clarín. Cronología La actriz denunció a Darthés a fines de 2018. Dijo que el actor la violó durante la gira de la obra que hacían juntos -"Patito feo"- en mayo de 2009 en Nicaragua. Entonces ella tenía 16 años y él 44.



Dos años después, a fines de 2021, empezó el juicio contra el actor, que se refugió en Brasil, donde nació. Ese país le da algunas ventajas: la pena máxima por estupro es de 10 años, las causas por abuso prescriben a los doce años y no hay extradición.



En Argentina, por la Ley Piazza y sus posteriores modificaciones, Darthés podría ser juzgado después de octubre, y lo mismo en Nicaragua, por el alto monto de la pena, que es de 20 años en los casos de abuso sexual.



En febrero, la defensa de Darthés planteó la nulidad porque dijo que la competencia no debería ser federal. La presentación se hizo luego de la declaración de Fardín, de Calu Rivero y de Anita Co -otras dos de las mujeres que también denunciaron a Darthés por abuso sexual-, entro otros testigos. Sólo falta que declaren el actor y su esposa.



Al abogado de Fardin, Martín Arias Duval, se sumaron entonces Juan Pablo Gallego -especialista en abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, participó en el juicio contra el cura Julio César Grassi- y la brasilera Carla Junqueira.



?Gallego envió una nota al Tribunal Regional firmada por Estela de Carlotto y Nora Schulman, presidenta y directora ejecutiva de CASACIDN (Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño), en la que muestra la preocupación por "la aún irresuelta situación en torno a la protección de los derechos e integridad psicofísica de la víctima Thelma Inés Fardin, que deben ser debidamente resguardados atendiendo a su interés y acorde a su calidad de víctima en el proceso".



La carta agrega: "Resulta claramente explicitada nuestra preocupación por el rumbo revictimizante seguido en las presentes actuaciones en el marco de tan delicada situación en que la entonces niña Thelma Fardin habría sido coaccionada por el adulto imputado a una actividad de contenido sexual inapropiada e ilegal por un adulto en los hechos que dan origen a la presente causa, en condiciones de grave asimetría de poder. Y la imperiosa necesidad de reorientar el proceso disponiendo del modo más urgente que resultara posible las medidas necesarias para una correcta aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, permitiendo a la víctima el ejercicio pleno de sus derechos en el presente proceso".



Brasil acusó recibo el 28 de marzo, el Tribunal Regional Federal de San Pablo dictó resolución favorable a la actriz y dictaminó seguir el juicio en el fuero federal. Ahora, y por un nuevo pedido de Darthés, el Juez Alí Mazloum aceptó postergar las dos audiencias que restan, a pesar de que la cuestión de la competencia federal ya había sido tratada y resuelta en primera instancia, siete meses antes de que comenzara el juicio oral. Qué puede pasar ahora "Es ridículo que el juez le haga lugar a este pedido, el propio juez ya se habia pronunciado sobre cuál era la competencia, y ahora hasta que no resuelva la Corte Suprema no se puede seguir, eso puede ser al menos dos años, o más", dice Fardin.



"Ya no tenemos garantías, es un proceso revictimizante y violento porque yo ya declaré y esto no puede quedar así, por eso vamos a pedir que intervenga Naciones Unidas", explica la actriz, que planea viajar a Ginebra en junio.



"En Ginebra sesiona el Comité de Derechos del Niño, donde los países miembro deben reportar y mandar informes -explica el abogado Gallego-. Desde Ginebra pueden llamar la atención a Brasil para que el juicio continúe".



"Estoy cansada pero tranquila porque todavía hay posibilidad de planes de acción, me da tranquilidad que no estén agotadas todas las instancias. También siento que tengo la responsabilidad de seguir adelante. Sería un mensaje muy triste para todas las personas que se animaron a denunciar que mi caso quede en una situación de impunidad. Ya es un mensaje negativo que él evada tanto tiempo la justicia, esa impunidad...", se lamenta la actriz. -¿Lo volverías a denunciar? -Sin dudas lo volvería a denunciar, porque incluso todo lo que pasó después de la denuncia, hasta las reacciones más violentas dejaron a la luz ciertos entramados que hacía falta que se visibilizaran... Me parece importante que el sistema judicial dé el ejemplo con este caso... -¿Estás trabajando como actriz? -La hacen muy difícil, es difícil trabajar, pero bueno, resistiré. Hice algunas cosas para la TV Publica, estoy haciendo radio, pero el mensaje claramente es que nos quedemos calladas porque si no después tiene un costo muy alto para nuestras vidas personales, para nuestros sueños, nuestros deseos, el mensaje es 'callate, si no no vas a poder seguir con tu vida'. y más en mi profesión porque mi trabajo es público.