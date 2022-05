L`Gante se aleja un tiempo de los escenarios por un pico de estrés

L-Gante saltó al estrellato por su incursión en la "Cumbia 420" y desde ese momento que el joven de 21 años, oriundo del Barrio Bicentenario de General Rodríguez, tuvo muy pocas o nulas vacaciones para descomprimir.



Desde participar en la película de Sofía Gala y Germán Palacios, "Franklin: historia de un billete", hasta los lanzamientos de nuevas canciones junto a otros reconocidos artistas argentinos, Elián Angel Valenzuela tiene una agenda profesional repleta de proyectos por cumplir.



Es por esto que el papá de Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez, tiene muy pocos momentos para descansar y recuperar sus energías para poder lo mejor de sí mismo ante todos sus fanáticos.



En ese sentido, después de dar el presente en el show de Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo, se conoció que L-Gante decidió tomarse unas vacaciones.



"No quieren prensa, nada. Está muy cansado. Se tomará tiempo de vacaciones por un estrés que lo tiene a maltraer", dijeron desde su entorno. El joven ya compartió fotos con su familia en España.



L-Gante había dicho que “estoy en el proceso de aumentar de peso. Me saltó tiroides y Jami (su hija) me está consumiendo literal”.