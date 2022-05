Miriam Gutiérrez cantó junto a su hijo en Elonce: La música “me llena el alma”

Video: Miriam Gutiérrez cantó junto a su hijo y Francisco Cuestas

Miriam Gutiérrez visitó el programa. La artista se inició en la música como intérprete de la guitarra y cantante. Integró Los hermanitos Gutiérrez, Las Hermanitas Graz Pereyra, y el conjunto "Inspiración Ibera".Luego integró el de su padre, Federico Gutiérrez, y es allí donde descubrió su pasión por el bandoneón.“Siempre estoy andando este camino, que a veces es bastante desparejo pero que te da muchas satisfacciones”, expresó a Elonce la artista. Seguidamente contó que durante la temporada de verano estuvo en varios festivales de la provincia y continúa las actividades del colectivo de compositoras que surgió en Paraná.Según contó Miriam, su primer instrumento fue la guitarra: “siempre me gustó el bandoneón, pero a los 18 años agarré uno de un amigo de mi papá y comencé a conocerlo. Desde ahí no me separe más, es lo que me llena y siempre intento transmitir todo por él”.Miriam es hija de Federico Gutiérrez, cantante, guitarrista, autor y compositor nacido en Colonia Hernandarias, uno de los grandes referentes del chamamé en la región. Su hijo Mateo, de 9 años, comenzó el mismo camino que su abuelo y su mamá, y está estudiando en la Escuela de Música. Además, suele acompañarla sobre el escenario en cada recital.Este domingo, deleitó a los espectadores y cantó junto a su hijo y Francisco Cuestas.