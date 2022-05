Thelma Fardín anunció que irá a la ONU por la causa contra Juan Darthés

La actriz Thelma Fardín anunció este sábado que recurrirá a la ONU para denunciar el estancamiento de la causa por violación contra Juan Darthés, con el patrocionio de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, que encabeza Estela de Carlotto.



La joven desmintió que se haya cerrado la causa, como circuló hace unos días, y clarificó que lo que sucedió es que la defensa del acusado volvió a presentar un recurso para empatanar el proceso que se lleva adelante en Brasil. "Su estrategia es que se juegue con los tiempos del juicio para que prescriba", sostuvo en SDTV por C5N.



"Aunque yo siempre digo que siempre es mejor el paraguas de la Justicia, el proceso judicial es una tortura, es muy poco reparador. No lo es ni en Argentina, ni en Brasil", se lamentó Fardín.



La actriz explicó que el juicio ya está avanzado en un 80% y que el juez de Brasil, Ali Mazloum, tiene prueba suficiente para definir el caso. "Mi declaración de cinco horas fue muy contundente frente a una defensa de Darthés que fue muy virulenta en sus preguntas, parecía que yo era la sentada en el banquillo de los acusados y a él se le dieron todas las garantías del debido proceso", explicó.



"Buscan que esto se dilate, ganarme por cansancio y que en el camino me quiebre y que la causa prescriba y que él no tenga que cumplir una pena", agregó.



En este sentido, anunció que "como el juicio está siendo de un nivel de victimización terrible" se presentará con la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo "que se ocupa de que se cumplan los derechos del niño", en Ginebra ante la ONU para reclamar que se haga justicia. "Sobre todo porque estamos hablando no solamente de mi integridad sexual, sino de la integridad sexual de una niña. Yo en ese momento era una niña y me contemplan los derechos del niño", cerró Fardín.