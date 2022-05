Ángela Leiva “no se guardó nada”: respondió preguntas y habló de su escote

Ángela Leiva cambió su look



Tras su participación en la 1-5-18, Ángela Leiva fue invitada a la fiesta más importante de la televisión donde recorrió la alfombra roja acompañada de compañeras como Agustina Cherri y Romina Gaetani.Súper elegante, Ángela Leiva eligió un vestido color bordó al cuerpo aunque fue su explosivo escote el que se robó la atención de sus seguidores.Como no podía ser de otra manera, Ángela Leiva mostró su outfit en sus redes y sus fans estallaron en elogios así como famosas como Romina Gaetani, Violeta Urtizberea, entre otras.Ahora, la morocha se animó a contestar las dudas e inquietudes de sus seguidores."Pregunten", dijo Ángela e inmediatamente recibió cientos de preguntas.Luego de su impactante paso por los Martín Fierro, sus fans no dudaron en consultarle si se había operado las lolas."¿Te hiciste las lolas? Estás bomba", escribieron.Sin pelos en la lengua, Ángela Leiva contestó que no y aseguró que se trató de un truco de estilo."Tet... balcón para el que pregunte. Les mostraría la técnica pero todavía no estoy en Only Fans", siguió divertida.En esta oportunidad, Ángela Leiva dejó sin aliento a sus followers al debutar su explosivo cambio de look.La cantante decidió cortar su abundante cabellera para lucir un corte bob.Como no podía ser de otra manera, Ángela debutó su look con un dobelete de fotos posando y sus fans enloquecieron. "Uff nos dejaste manija", "Qué bomba", "Te queda divino", escribieron.