Marley sorprendió a todos y anunció que agranda la familia

El conductor confesó que el tratamiento no lo hará con la misma madre que llevó en su vientre a Mirko. Además, confesó las ganas que tiene su hijo de tener un hermano.



Después de la llegada al mundo de Mirko, en octubre del 2017, a Marley nunca se le fueron las ganas de agrandar la familia. Aun así el conductor primero quería experimentar lo que es la hermosa tarea de ser papá en una familia monoparental y cómo esta labor se iba a interponer con su trabajo. Además necesitaba saber si una vez que creciera la criatura iba a tener todavía energía para incorporar a otro integrante.



Tras su visita al ex programa de Florencia Peña, Flor de equipo (Telefe), el conductor confesó, ante el pie de una de las panelistas, que ya estaba el consentimiento por parte de él para comenzar con el tratamiento. "Sí, ya lo empecé".



Además, también confesó que todavía no le dio la noticia a Mirko, pero si le ha preguntado de manera indirecta cuál es su opinión con respecto a la llegada de un nuevos miembro a la familia. "No le conté tan específicamente. Le pregunté si él quería tener un hermanito o hermanita y me dijo que sí. Él ve en la escuela que muchos tienen hermanitos entonces le gusta la idea. Pero hasta ahí llegamos, no le quiero agregar información hasta que suceda”. El tratamiento no será con la misma madre que llevó a Mirko

Por otro lado, la panelista preguntó si el proceso lo iba a realizar con la misma madre con lo que Marley contestó "No, no va a ser la misma. Estamos ahora en la búsqueda porque ella ya tuvo dos hijos antes de que llegara Mirko. Él nació tipo de emergencia tres semanas antes por un tema de presión de ella. Estaba en riesgo su vida en ese momento. Por eso Mirko nació antes y ella hace poco que estábamos hablando me dice: 'No lo vas a poder creer, quedé embarazada'. Fue de su marido y tuvo otro varón más”.



A lo largo de este tiempo la dupla ha ido creciendo en fama en distintos canales y plataformas como por ejemplo Paramount+ que decidió estrenar una serie que cuenta el desafío de ser un padre soltero y primerizo sin ayuda.



Aun así ante el gran labor de padre que realiza, el conductor decidió que quiere comenzar acompañar a su hijo en el proceso de escolarización dado que la criatura comienza la primaria y no es la misma exigencia.