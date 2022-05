Cómo será Elemental, la próxima película de Disney y Pixar

Cada proyecto de Disney y Pixar genera expectativas, no solo en el público infantil sino también en los adultos. Y luego de grandes éxitos como Toy Story, Cars e Intensamente, en los que juguetes, autos y emociones -respectivamente- tuvieron sentimientos, el estudio encara su película número 27 en la que los cuatro elementos serán los protagonistas.



Se trata de Elemental, que contará con la dirección de Peter Sohn -quien estuvo detrás de Un gran dinosaurio y el corto Parcialmente nublado- y la producción de Denise Ream. Según la información especial, la historia "viaja junto a una extraña pareja, Ember y Wade, a una ciudad donde los habitantes de fuego, agua, tierra y aire viven juntos. La joven fogosa y el joven que va con la corriente están a punto de descubrir algo elemental: cuánto tienen realmente en común".



Además, Sohn reveló que el proyecto está inspirado en su infancia en Nueva York. "Mis padres emigraron de Corea a principios de la década de 1970 y construyeron una ajetreada tienda en el Bronx", explicó el realizador. Y agregó: "Estábamos entre muchas familias que se aventuraron a una nueva tierra con esperanzas y sueños, todos mezclados en una gran ensaladera de culturas, idiomas y hermosos vecindarios pequeños. Eso es lo que me llevó a Elemental. Nuestra historia se basa en los elementos clásicos: fuego, agua, tierra y aire. Algunos elementos se mezclan entre sí y otros no. ¿Y si estos elementos estuvieran vivos?".



Por los pronto, los fanáticos del estudio podrán disfrutar de Lightyear, el spin-off de Toy Story, el próximo mes, ya que la película que contará el origen del guardián oficial se podrá ver en los cines a partir del 16 de junio. El mundo de Buzz siempre me interesó muchísimo. En Toy Story, parecía haber una historia preliminar increíble del personaje, por ser un Guardián Espacial, que apenas se vislumbró, y siempre quise explorar. De modo que lo que dije para presentar la idea de la película fue: '¿Cuál fue la película que vio Andy e hizo que quisiera tener un juguete Buzz Lightyear?' Yo quería ver esa película, y ahora tengo la suerte de poder hacerla", adelantó el director Angus MacLane, que contó con la colaboración de Chris Evans, quien le dio voz a Buzz.