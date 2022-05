Nicole Neumann contó que tiene covid y Mica Viciconte explotó de bronca

A través de un posteo que hizo en sus redes sociales, Nicole Neumann contó que estaba atravesando el Covid-19. "¡Hola a todos! Quería que se enteren por mí que tuve un contacto estrecho, así que ayer a la noche me hisopé. No tengo ningún síntoma, ni tenía pero di positiva. Así que acá estoy en mi casa, aislada", dijo en un video que publicó en su Instagram.



A los pocos minutos la cruzó Micaela Viciconte, la actual pareja de su ex. “Si sabías que te sentías tan mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no expongas a nadie, de esa manera nos cuidamos todos”, lanzó, muy molesta.



“Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia que no es para mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”, agregó.



“Contagiarse nos puede tocar a cualquiera, no ser responsable es otra cosa. Si salís a todos lados sin barbijo y después decís que hay que cuidarse, no va con tus actos”, lanzó Mica, muy enojada con Nicole Neumann.



“Y si el domingo ya sabías de ese contacto, lo podrías haber comunicado. No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hacerse cargo de los errores de uno. Ojalá nos cuidemos un poquito para cuidar a los demás”, cerró, enfurecida.