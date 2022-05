Morena Rial reveló su fecha de parto y adelantó que será por cesárea

More Rial está pasando por uno de los momentos más lindos de su vida. Reconciliada con su papá, Jore Rial, cerca de su familia y esperando un bebé junto a su pareja El Maxi. En el último mes se la vio más que feliz alrededor de su familia cenando en Puerto Madero, y ahora dio detalles de cómo está viviendo la dulce espera.



En Instagram, compartió todos sus sentimientos. Es que la joven es muy activa en redes sociales y charla constantemente con sus seguidores a través de los clásicos stickers de "Preguntas". Allí, la gente puede consultarle sobre el tema que desee y ella decide si contestar o no. En este caso, no se guardó ningún detalle.



En primer lugar, le preguntaron para cuándo tenía fecha de parto. More respondió: "Tenemos fecha para fin de año".

Luego, le consultaron acerca de cómo se llevará a cabo el nacimiento de su bebé, si de forma natural o por cesárea. La hija del periodista de espectáculos expresó: "No tengo miedo, pero al tener una cesárea se corren riesgos, así que voy por cesárea nuevamente".



Por último, indicó que está en buen estado de salud y que no sabe todavía el sexo de su futuro bebé. Además, que todavía no se le nota la pancita.

Fuente: Diario Show