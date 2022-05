“El Oscar es para...”: con infernales fotos, dejó boquiabiertos a sus fans

“And the Oscar goes (Y el Oscar es para. . .)”, escribió Jimena Barón junto a dos postales en las que se mostró desde el baño. En la primera foto aparece de costado con un top y una diminuta tanga negra, mientras que en la segunda redobló la apuesta y se mostró de espaldas.La reacción de Barón fue más que elocuente cuando le preguntaron por la boda de Daniel Osvaldo (36), el padre de Morrison (8), con Gianinna Maradona.El show de pícaros gestos mudos detrás de sus enormes gafas de sol se dio al transitar la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2022, luego de escuchar el nombre de su expareja.Primero, soltó una risa nerviosa cuando el notero de A la tarde le planteó una pregunta capciosa: "¿Me hacés la segunda con Dani Osvaldo para amigarme?".Incómoda, Jimena frunció el ceño ante la insistencia: "Por favor, que él me dijo que se queda acá y yo me voy para allá".Sin emitir sonidos, Jimena Barón se retiró tirando besos a la prensa en general cuando el cronista le consultó si "¿estás invitada al casamiento?" de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona.Como Jimena Barón había parado a hablar ante el micrófono de Intrusos, la mamá de Momo se explayó respecto de su postura ante Daniel Osvaldo."Yo hace un tiempo que no hablo ni contesto sobre eso", aclaró.En cuanto a las polémicas que siempre salpican al novio de Gianinna Maradona, Jimena Barón concluyó haciendo referencia a su hijo Morrison Osvaldo: "Tengo un hijo hermoso, es grande y yo adopté otra postura que me hace más feliz a mí también".