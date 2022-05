Se mostró al natural y afirmó: “Empezar mil veces no es fracaso, es experiencia”

“Decidí arrancar a cuidarme, no por odio a mi cuerpo, sino por amor”, señaló Nazarena Vélez al llamar la atención con una serie de fotos, junto a las cuales reflexionó sobre el amor propio. La ex-vedette comenzó a mantener una alimentación más consiente, a realizar actividad física y a meditar.“Pensar en cambios desde el amor y no la prohibición, siento que es la clave para no frustrarme”, fue la importante reflexión que compartió junto a la foto donde se la ve posando al natural desde un camarín de America Tv.Con unas calzas transparentes y un corpiño posó mientras se toca la panza: “Volver a empezar mil veces, si es necesario, sin sentir presión ni broncas. No es fracaso, es experiencia, aplica para todo. Sigo buscando mi mejor versión”, resaltó.