Video: la reacción de Jésica Cirio al ver las fotos del “percance” con su escote

Jésica Cirio se convirtió en tendencia en Twitter no solo por haber cosechado un Martín Fierro por La Peña de Morfi, sino por el percance que sufrió, en pleno agradecimiento, con su look escotadísimo.Con pudor, Cirio respondió: "No me digas. No lo puedo creer. Nunca me enteré".Con su celular en mano y con algunas de las fotos que se replicaron en Twitter, Gonzalo Vázquez le dijo a Jésica, mientras ella miraba las imágenes:"¿Querés que le ponga zoom?"."¡Noooo! A mí me dijeron acomodate, pero nunca me percaté. ¡Un papelón! Todos nos empezamos a abrazar y, nada, qué lástima. No da. Todos están hablando eso, de la te. . . ", concluyó Cirio, sin filtro tras el descuido fashion en los Martín Fierro.

A dos meses de la muerte de Gerardo Rozín, La Peña de Morfi ganó un Martín Fierro como Mejor programa musical y la emoción de sus entonces compañeros de trabajo estuvo presente."Gracias a los músicos, a los artistas, porque por ellos estamos, y por eso sigue La peña adelante", dijo Jésica Cirio con el galardón en mano.Muy conmovida, agregó: "Gracias a la gente que nos mira del otro lado y nos acompaña todos los domingos. Este premio es para Gerardo, que sé que está acá presente y agradecido. Gracias de verdad".