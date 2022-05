La China Suárez, a los besos con Rusherking después de los Martín Fierro

Video: Se confirmó el romance entre la China Suárez y Rusherking

Separada de Benjamín Vicuña, la vida amorosa de China Suárez se convirtió en noticia. La semana pasada, Karina Iavícoli sostuvo que la actriz "tuvo encuentros furtivos" con el trapero Rusherking. Ahora aparecieron videos que confirman la relación."¿Con quién baila @chinasuarez? Es #RusherKing", se preguntó Pepe Ochoa en Twitter, tras hacerse eco de un video que el productor Franco Mozotegui subió a su Instagram, en el que se la ve a la China bailando con un joven que los fans sentenciaron que era el ex de María Becerra."Es Rusherking" y "Mirá la gorra de Rusher", fueron algunas de las respuestas que cosechó el tweet dejando en evidencia que el joven con el que Suárez baila muy cerquita, mientras Jimena Barón canta La Cobra en la salida nocturna post Martín Fierro, sería el cantante de trap.Quien les sacó el potencial a las dudas y dio por hecho la salida de la China Suárez con Rusherking fue Pampito, al subir otro video a su red social, más nítido, en el que se ve al ex de Becerra dándole besos en el cuello a la China mientras ella baila Disciplina, el nuevo hit de Lali."La China y Rusherking muy mimosos… Súper juntos en el after party de los MF", escribió el panelista de Mañanísima, confirmando el romance.En agosto de 2021, China Suárez y Benjamín Vicuña confirmaron a la prensa su separación, tras cinco años y medio de amor. Desde entonces, la vida íntima de ambos acaparó la atención de los medios. Sin embargo, la actriz tomó una firme decisión.Consultada por su relación con Armando Mena Navareño, tras la ausencia de guiños amorosos en sus redes sociales, la China sorprendió con su respuesta a la revista Hola! Argentina ¿y potenció la versión de ruptura?: "No quiero hablar de mi vida. No hablo más de mis cosas. Estoy muy enfocada en mi trabajo, en mis hijos. Así que estoy muy bien".