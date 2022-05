Blanca, la hija de Pampita y Vicuña, cumpliría 16 años: El recuerdo familiar

La causa de la muerte de Blanca

La historia de Blanca Vicuña, que este 15 de mayo hubiese cumplido 16 años, comenzó en julio de 2005, cuando Benjamín y Pampita iniciaron un romance que se extendió por poco más de una década.La relación entre el actor chileno y la modelo se convirtió en un boom en los medios de uno y otro lado de la cordillera ya que, por este amor, ella dejó a su esposo Martín Barrantes, con quien se había casado en 2002.La modelo quedó embarazada a poco del inicio de la relación y por eso la nena vino a coronar el romance el 15 de mayo del 2006 en Santiago de Chile, en una fecha que para Benjamín tenía un gran significado ya que es el día en que cumple años su mamá, Isabel Luco Morandé.“Me acuerdo que mi mamá estaba de viaje y me dijo que se iba a tomar un avión el 15, en su cumpleaños, porque sabía que la beba la iba a esperar. Y como amo muchísimo a mi mamá le dije que le quería poner su nombre a mi hija, que se llame Isabel Margarita, pero ella me dijo que le ponga como su mamá, Blanca, una señora también muy linda, súper especial y muy mística, religiosa. Entonces, le pusimos Blanca a mi Blanquita”, recordó Vicuña en una entrevista con María Luisa Godoy.Poco antes de que Blanca cumpliera dos años, su mamá dio a luz a Bautista, y cuatro años después llegó Beltrán. Con todos ellos, la familia emprendió un viaje de vacaciones a México, donde la nena contrajo una bacteria que complicó su estado de salud.La pequeña sufrió una neumonía hemorrágica que provocó una falla multisistémica, por lo que la familia regresó de urgencia a Chile, donde estaban establecidos, para que Blanquita pudiera tratarse.Blanca murió el 8 de septiembre de 2012 a los seis años, nueve días después de haber ingresado al sanatorio. Desde entonces, el ocho de cada mes tanto Benjamín como Pampita la recuerdan con infinito cariño a través de sus redes sociales.En una entrevista con El planeta urbano, Vicuña reveló que la muerte de Blanca no cambió su percepción de las enfermedades, pero sí lo hizo con su relación con Dios. “Justamente, por lo que le pasó a Blanca, si yo estuviera pensando todo el tiempo en eso directamente no podría respirar, desconfiaría del aire, y si no respiro, muero", dijo."Entonces aprendí a soltar, a confiar en la vida. Me amigué con Dios, porque me había peleado mucho. Me amigué, lo entendí y hasta lo perdoné", agregó.Por su parte, Pampita no suele hablar públicamente de la trágica muerte de su hija y en PH Podemos Hablar abrió su corazón al explicar: "Nunca me sentí una abanderada de ciertas cosas, de tener que representar a otras personas. Eso me lo guardé para mí; para la intimidad.""Conocen una parte súper linda, pero hay todo un lado difícil y duro del día a día, que no saben lo que es estar en esos zapatos", expresó, emocionando a todos.El 10 de mayo de 2021, Pampita, Vicuña, los hijos de ambos e incluso Roberto García Moritán participaron de la inauguración de una plaza en Pilar que lleva el nombre de Blanca y que fue construida a beneficio de los chicos del Hogar Santa Marta.A lo largo de dos años, Pampita y su familia buscaron la manera de reconstruir el lugar, contactando a una empresa de juegos y pidiendo ayuda a todos aquellos familiares y amigos que pudieran acercarse a dar una mano.“Llamamos a primos, amigos, hijos de amigos y a los que se ven atrás, que son todos familia y gente conocida, que están trabajando desde temprano haciendo el pozo, haciendo cemento, llevando, trayendo, moviendo los juegos viejos que estaban en el lugar”, explicó Pampita en aquella ocasión en Hay que ver.“Festejemos el cumple de Blanca tirando globos blancos, agradeciendo que ella nos cuida. Me parece que ella, desde donde esté, debe estar contenta que festejemos su cumpleaños así", dijo Pampita, a pura emoción, al inaugurar la plaza.Bautista también expresó habló sobre su cariño por su hermana, a la que conoció por cuatro años, en la docuserie Siendo Pampita. "Me acuerdo que Blanca me quería mucho y me trataba bien", recordó, antes"Soltamos globos porque es una manera de enviarle un mensaje diciéndole cosas lindas, como que la queremos y la extrañamos. Para mí, Blanca nos cuida siempre", dijo el joven en esa ocasión.Isabel Luco Morandé también homenajeó a su nieta a su manera, y la periodista chilena Mariela Sotomayor le contó a la revista Gente cómo lo hizo. "Hay un antes y un después en la vida de Isabel cuando fallece Blanquita. En ese momento, Isabel cae en una gran depresión”, recordó.“Isabel siempre sintió que había una gran conexión entre ellas. Es por eso que Isabel cae en un momento de mucha pena y mucha tristeza. Incluso, sus cercanos comentan que ella conserva un espacio especial en la casa dedicado a Blanquita", agregó la periodista."Se trata de la habitación que tenía su nieta y que conserva intacta, tal cual como la tenía cuando ella vivía. Es una mujer que ha sufrido muchísimo la pérdida de su nieta y que incluso la honra hoy día en vida, manteniendo la habitación que tenía armada en su casa", concluyó Sotomayor.