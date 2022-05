Nadia Sturtz junto al pianista Hugo López cantaron en vivo en Elonce

Video: Nadia Sturtz y Hugo López cantaron en el programa Peña Entre Todos junto a Francisco Cuestas

Nadia Sturtz, junto al pianista Hugo López, estuvieron en el programaque se emite por. El dúo, interpretó temas folclóricos y melódicos, que emocionaron a los televidentes.“Canto desde que tengo uso de razón. El primer escenario lo pisé a los 7 años cuando un profesor de música me ofreció cantar en una peña, desde ahí, no me quise bajar más”, contó aNadia.Por su parte, Hugo comenzó por el camino de la música a en el conservatorio de la provincia cuando tenía 7 años: “cuando terminé la secundaria en Victoria, me vine a Paraná a estudiar Ciencias Económicas, pero para ese entonces ya era profesor de piano y nunca lo dejé. De grande, seguí realizando seminario y perfeccionándome”.Según contaron, sus caminos musicales se unieron hace dos años: “la contacté cuando escuché las canciones que hacía de folclore y le propuse hacer un dúo”, dijo Hugo. Seguidamente, agregó: “nuestro primer ensayo, lo subimos a las redes y al público le encantó nuestra conjunción”.La joven no se encasilla en un solo género y canta rock, folclore, melódicos y actualmente está trabajando en un proyecto de internacionales de los años 80.