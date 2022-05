Stefi Roitman incómoda, luego de que Ricardo Montaner dijera que va a ser mamá

La familia Montaner se ha vuelto tendencias no solo en las redes sociales, sino en los medios también. Con el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner, más el nacimiento de Índigo, los fanáticos del clan enloquecieron en meses con todo el material.Sin embargo, no es ninguna novedad ver que cada día un nuevo rumor golpea a la familia liderada por Ricardo Montaner. El más reciente es quizás el de un embarazo por parte de Stefi Roitman ya que Índigo nació hace poco y junto a Sara Escobar anunciaron el suyo.Fue el mismo cantante el que habló del tema, pero algo irónico. Sobre la maternidad de la ex Simona dijo: "Sí, va a ser mamá". Con una actitud muy distante, Montaner se limitaba a responder lo justo y necesario causando controversia.Luego de la noticia que dio sobre Stefi Roitman y su hijo Ricky, fue la actriz y modelo argentina quien se refirió al tema. Cuando le consultaron sobre los dichos de Ricardo, entre risas y muy simpática, la rubia también recurrió a la ironía para escapar de la situación."¿Cómo sabe? Mira, yo no se lo dije. Puede ser, puede ser", respondió la esposa de Ricky Montaner, el jurado de La Voz Argentina. Hace tiempo Stefi confesó junto a Ricky que le encantaría convertirse en madre, pero que por el momento se dedica a disfrutar la vida.Tanto Roitman como Montaner no dijeron nada sobre los rumores de embarazo. Como si fuera poco, los famosos alimentan las suposiciones ya que tienen en claro que todos esperan que anuncien la llegada de su primer hijo para darle cierre a una nueva generación.