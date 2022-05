“Para los que no pueden dormir”, posó desde la cama y en lencería animal print

Barby Silenzi empezó su carrera actuando en teatros independientes en Mar Del Plata. Aunque su verdadero salto a la fama se dio cuando fue parte de ShowMatch.La bailarina compartió una imagen donde se la ve posando desde la cama con un conjunto de ropa interior animal print.“Hasta mañana babys. Para los que no se pueden dormir y están aburridos les dejo mi link en mi bio”, fue la frase que usó para el posteo.Durante el programa LAM, Barby confesó lo que todos sabían: Las cosas con su novio el Polaco no están del todo bien. El conductor Ángel De Brito le preguntó si se encontraban separados, a lo que la Influencer respondió: “La verdad no te puedo decir ni sí, ni no, ni más o menos”.La modelo intentó contar un poco más sobre la confusa situación por la que esta pasando su relación: “Lo que te puedo decir que es verdad y que los dos sentimos lo mismo, tenemos mucho amor el uno por el otro... Para mí, es mi gran amor, ya lo saben, desde hace mucho. Y él también tiene ese amor hacia mi, pero ahora estamos en un momento... No te voy a decir que estamos separados, no te voy a decir que estamos espectacular”.“Él está con muchos compromisos laborales, viaja un montón y está como muy enfocado en eso. Y yo estoy con los míos, con las nenas... Como que la pareja está ahí, y cada uno está muy en lo suyo”, contó Silenzi y aclaró que todavía no se juntaron a charlar sobre el tema.