Gimena Accardi y Nico Vázquez serán indemnizados por derrumbe de Miami

Se conoció que la justicia de los Estados Unidos indemnizará a todos los propietarios, y víctimas, del fatídico derrumbe en el edificio de Miami, ocurrido el año pasado. El desplome del edificio dejó 98 muertos. Entre todos ellos, estaban Gimena Accardi y Nico Vázquez, quienes milagrosamente por cosas del destino, no estaban en su departamento cuando ocurrió lo impensado.



En la madrugada del 24 de junio del año pasado, frente al mar en Surfside, al norte de Miami Beach, un hotel sufrió un derrumbe, en donde lamentablemente 98 personas perdieron la vida.



A casi un año de lo sucedido, se confirmó que las víctimas, en conjunto, recibirán al menos 997 millones de dólares tras un acuerdo judicial alcanzado este miércoles 11 de mayo, según confirmó uno de los abogados de los demandantes a la AFP. El abogado Carlos Silva declaró: “El acuerdo ahora mismo es de u$s997 millones. Habrá aproximadamente otros u$s100 millones que recuperaremos”.



Al día de hoy se desconocen las razones del derrumbe, en donde tras intensas búsquedas, solo un adolescente fue rescatado con vida. Cabe mencionar que anteriormente el juez encargado del caso, Michael Hanzman, ya había aprobado en marzo un acuerdo de u$s83 millones para los propietarios de apartamentos en el edificio. Pero ahora esa cifra fue elevada y se espera que siga aumentando.



En “LAM” (América) Ángel de Brito fue el encargado de dar la primicia enfocada en la pareja de actores que solía frecuentar dicha ciudad y que, por distintas cuestiones, esa noche no estaban en el departamento. Sino cenando en un restaurante de Miami beach. “Estacioné el auto como siempre en la cochera y escuchamos un ruido muy fuerte pero no llegamos a entender que pasaba. Luego de seis o siete segundos subimos al ascensor y se movió cuando estaba parando en el lobby del edificio”, contó Nico Vázquez en su momento.



“En ese momento arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte, no entendíamos que pasaba, si era un tornado, un ataque, era lo más parecido a una película, y empezamos a correr junto a unas personas que estaban desbordados por los nervios, pero no eran muchos. Recién al salir entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento con muchos autos hundidos, las alarmas sonando”, agregó Nico Vázquez.

Fuente: La100radios