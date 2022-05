Aseguran que Osvaldo engañó a Gianinna Maradona: "Lo vieron con una rubia"

Cuando el casamiento de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona era el tema del que se hablaba en la prensa de espectáculos, el ex de Jimena Barón habría almorzado en el centro de Lomas de Zamora con una muchacha rubia con quien habría estado muy cariñoso.



"Estuvieron ellos dos solos sentados en la esquina, y lo veían todos en el centro de Lomas", afirmó Pablo, un vecino, a Intrusos.



Y aclaró: "Estaba Daniel Osvaldo con su Mustang negro bajando del auto con una señorita rubiecita".



Según el testigo, la mujer era una chica "rubia, de pelo lacio, mucho más joven que él" y el novio de la segunda hija de Diego Maradona "estaba abrazado a la vista de todo el mundo y se lo veía muy contento".



El hecho habría sucedido el domingo 24 de abril al mediodía, en un restaurante de Las Lomitas. Habrían estado juntos entre las 13 y las 17.



"Estaba con su gorrito de Cocodrilo Dundee como siempre y sus gafas. Ella tenía calza azul y una musculosa", describió.



Al final, el testigo se la jugó respecto del almuerzo entre Daniel Osvaldo y una misteriosa rubia, en medio de los rumores de casamiento con Gianinna Maradona: "Yo creo que hay fotos, que van a aparecer". El casamiento que aún no fue Por su parte, la panelista Marcela Tauro reveló que Osvaldo y Maradona no se casaron porque, en realidad, cambiaron la fecha de la ceremonia.



“No se casaron, pero se supo que pidieron fecha en el Registro Civil de Lomas de Zamora. Hay que hacerse análisis de sangre y te sirve por un mes”, aseguró la periodista.



“Habrían cambiado la fecha de casamiento porque se supo que a ella no le gustó el Registro Civil. No sé si estaba sucio, pero abandonado, y mandó a pintarlo”, lanzó.



En esa línea, Florencia de la V enlazó un hecho significativo que captó el cronista del ciclo, en la cobertura de la boda que nunca se dio y que hicieron el martes. “Ayer una chica de limpieza le dijo a Gonzalo, nuestro notero, que no era habitual que limpiaran, cosa que dudo porque Lomas de Zamora es una ciudad muy limpia”, recordó.



“A ella no le habría gustado y lo mandaron a pintar. El análisis le sirve por el mes y ellos, por las dudas, habían pedido turno en otro Registro Civil”, completó Tauro.