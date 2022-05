El “mega acuerdo” entre Paulo Londra y la madre de sus hijas: qué fijaron

Algunos de los puntos sobresalientes del acuerdo:

Rocío y Paulo comenzaron su relación en el 2015 cuando estaban terminando la secundaria. Por aquella época él soñaba con ser cantante y ya iba a las batallas en las plazas hasta que en el 2017 él comenzó a hacerse famoso y a realizar sus primeros shows.

A menos de un año de la confusa separación de Paulo Londra, luego de que él dejara la casa que compartía con su ex pareja Rocío Moreno quien cursaba su segundo embarazo (Francesca nació en febrero), e Isabella, la hija que tienen en común que en julio cumple dos años, los protagonistas llegaron a un acuerdo. De esta manera ya queda anulado el pedido por compensación económica que ella hizo ante al Justicia.Sin embargo,Se trata, tal como allegados a ella habían adelantado que era su intención, de un “mega acuerdo” que le garantiza a ella y a sus hijas todo lo necesario para vivir, acorde a las ganancias del músico cordobés, cuyo nuevo tema “BZRP Music Session #23″ está en el ranking de Spotify de los más escuchados en el mundo.El lunes al mediodía los protagonistas se reencontraron y se reunieron con sus abogados, a ella la acompañó Ana Rosenfeld y Luciana Ulla su representante legal en Córdoba, y firmaron un acuerdo integral que el martes, en el marco de la audiencia que debía realizarse en la Justicia por compensación económica, se ratificó de modo virtual.ya que ella estudiaba Ciencias Veterinarias en las afueras de Córdoba Capital cuando él le propuso volver para mudarse juntos. Ella lo acompaño en su proyecto musical y un año después tuvieron su primera hija.y “todo lo que las nenas necesiten”.hasta ahora Rocío pagaba la cuota de la prepaga con el dinero que él le iba pasando por mes. Según gente cercana era el padre de él quien le transfería a una cuenta bancaria de a diez o veinte mil pesos, por lo general cuando ya estaba en negativo., Rocío y sus hijas vivirán en un hogar nuevo, no en el inmueble que está al lado de sus ex suegros y que Londra había comprado cuando comenzaron a convivir. La joven ya eligió el lugar, que es cerca de lo de su madre, donde vive ahora para tener ayuda con sus bebas. Pronto se mudará., aunque Londra siempre tuvo las puertas abiertas para ver a sus hijas cuando él quisiera. Esperan que, de ahora en más, se revincule con ellas. A Francesca la habría visto solo cuatro veces en sus dos meses y medio de vida: la cuarta fue en la mencionada reunión ya que Rocío amamanta y la llevó para tenerla cerca.No se acordó, tal como habían dicho allegados que la joven madre habría pedido, que pusieran una persona para que la ayudara con la casa y las nenas. De considerarlo necesario, eso deberá correr por su cuenta. La reunión del lunes se realizó en buenos términos y gente del entorno de Moreno aseguró que ahora ella está mucho más “tranquila” y ya con ganas de afianzarse como familia con sus bebas.Ellos ya se habían visto el 26 de abril en los Tribunales de Familia de Córdoba y aunque se trataron de manera respetuosa, habían sido “distantes”, según dijeron a este sitio testigos. En aquel momento Luciana UIla, abogada de Moreno, especialista en familia (MN 1-32572) dijo a Teleshow que si bien no habían llegado a un acuerdo, habían notado buena buena voluntad por parte del músico.El año siguiente los encontró muy bien en cuanto a lo profesional, pero lejos el uno del otro. Ella comenzó a estudiar veterinaria en una ciudad en las afueras de Córdoba Capital donde se instaló por lo que se veían muy poco tiempo: de lunes a viernes Rocío cursaba y los fines de semana él trabajaba.Decidido a querer estar con aquella joven que lo deslumbraba en los recreos, en el 2019 él compró una casa (un amplio terreno con dos inmuebles, uno para él y otro para sus padres) y le propuso, a pesar de su corta edad, irse a vivir juntos. Enamorada y convencida de querer acompañarlo en su carrera como cantante, ella tuvo que elegir, y apostó al amor: dejó la facultad y empezó la convivencia.En enero ella dio una extensa entrevista a Teleshow y dijo que no podía explicar qué le pasó al músico: “No creo que sea susto, tiene que ver las influencias, el entorno y él que no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer”. Lo que sí sabía era que ya no había “nosotros”. “No elijo vivir así, ni para mí, ni para mis hijas. Hoy tengo unas sensaciones de enojo y angustia... Soy una explosión de sentimientos. Nos une una relación de por vida, pero como papás”, cerró en ese momento