Florencia Peña volvió a la televisión con nuevo ciclo: recibió críticas y memes

Memes

Jorge Rial viendo que existe un programa más poronga que TV Nostra.@Flor_de_P #LaPutaAma pic.twitter.com/YB9CbKG2lv — Lizzz (@Ader_micina18) May 10, 2022

Florencia peña tiene un programa llamado #LaPutaAma ...



Si flor peña sigue laburando en la tele pic.twitter.com/vnsuBX4I8a — L (@L34NR) May 10, 2022

El citado programa se emite por América y, horas después, las redes sociales fueron protagonistas debido a que la mayoría de las críticas no fueron del todo buenas ya que, entre otros adjetivos, lo tildaron de antiguo, vulgar, bizarro, desagradable y ordinario.Uno de los que acompaña a la actriz es Diego Ramos y el público le pidió que se vaya del programa para "salvarse" debido a que su talento no coincide con el estilo del mismo.Peña estuvo acompañada también por Bimbo, Dan Breitman, el Chino D´Angelo y Noralih Gago en este nuevo ciclo que tendrá segmentos con shows, sketches, monólogos e invitados."Estoy muy contenta, muy feliz de estar acá. de verdad lo estoy. Quiero decirles que esto es ´La pu** ama´", expresó al comienzo del programa que al instante fue tapado con un pip por la mala palabra.Asimismo, añadió: "¿Ya me metieron un pip? No me metan un pip porque es el nombre del programa, chicos. ¿Treinta segundos que estoy acá y ya me metan un pip? ¿Cómo se pronuncia? ¿´La ptftftf ama´?".Para finalizar su presentación, manifestó: "Hoy puedo tener mi propio programa con el nombre que a mí me gusta y puedo decir ´puta´ en televisión todo lo que yo quiera. Así que metele pip, metele arroba, asterisco, todo, pero yo voy a decir puta puta puta, porque esto es... ¡La puta ama!".Los ya clásicos memes, no se hicieron esperar y plagaron las redes: