La pregunta por Pancho Dotto y entretelones del paso de Valeria Mazza por Paraná

, la ciudad que la vio crecer. El viernes por la noche, organizó una cena en una parrilla para sus familiares y amigos. Al día siguiente, estuvo al frente de un city-tour en el Bus Turístico de dos pisos con el que cuenta el Municipio para mostrar los lugares más importantes de la ciudad y luego, almorzaron al aire libre en el Open Club Paraná. Y esa misma noche, Valeria tiró la casa por la ventana con una fiesta en el Hotel Mayorazgo, donde también había festejado sus 15 años.Entre los invitados se destacaron los diseñadores Benito Fernández, Jazmín Chebar, Fabián Zitta y Gabriel Lage; las modelos Lorena Ceriscioli y Soledad Solaro y Fabián Medina Flores. Y en medio de la noche, en la que hubo mucho baile, hubo un show sorpresa de CAE.. Fue el periodista paranaense,, quien interrogó a la diosa de las pasarelas por tal ausencia.Falta un invitado: Pancho Dotto", señaló Bianchi.", expresó la modelo."¿Qué pasó ahí?", retrucó"¿Me vas a dejar festejar o me vas a seguir molestando?", retrucó Valeria, notablemente incómoda con la pregunta."Bueno, ¿después nos vemos?", le consultó el periodista, que pretendía registrar imágenes del cumpleaños de la diosa de las pasarelas. "Dale, chau", respondió la rubia y se alejó del notero.Bianchi, en diálogo conel programa que se emite porreveló“Su marido, Alejandro (Gravier), es quien coordina las notas”, explicó el notero al aclarar que él había consultado previamente con el esposo de la top para cruzar unas palabras en una breve entrevista.cuáles fueron los entretelones del interrogante que ocupó las tapas de los portales de Espectáculos.“Ella paró a almorzar en un complejo ubicado en la zona del Thompson y cuando estábamos ahí me dijo: `Vos no tenés por qué estar acá, no estás invitado, no hay ningún otro medio´”, rememoró el periodista.Y continuó: “Le expliqué que queríamos tener registrado este almuerzo, su paso por Paraná, le dije `yo ni te molesto y estoy en los alrededores sin molestar a los invitados´. Pero me repitió que no tenían que estar ahí, me levantó la voz y me dijo `hacé lo que vos quieras´”.En ese sentido,reveló el diálogo que mantuvo con el esposo de la modelo: “Alejandro me explicó que no podía estar ahí porque era un evento privado. Ella está muy enojada, cuando me casé con Valeria en el `91”, detalló Bianchi en relación al conflicto que mantiene la top con quien fuera su representante.Según descubrió el periodista, Gravier lo instó a repasar “quién fue el primero en ir a saludar en el casamiento cuando ya no tenía nada que hacer ahí”.Al apuntar a “una cuestión económica con Pancho Dotto”, el esposo de la top le habría revelado a Bianchi cuál fue la cifra “que se le entregó” al representante de modelos de los años 90.La amistad de Pancho Dotto y Valeria Mazza terminó alrededor de 1998 cuando ella contrajo matrimonio con Alejandro Gravier. Al poco tiempo, la modelo dejó la agencia para poner su carrera en manos de su marido, algo que a Dotto no le gustó nada. Ella dice que siempre fue muy agradecida con su mentor y que al abandonar su agencia, lo hizo de la manera correcta pero del otro lado, no dice lo mismo, reseñó el sitioEn varias ocasiones, Dotto la tildó de desagradecida y sostuvo que 'la trató como a una hija' pero ella lo traicionó. Las malas lenguas aseguran que la bronca del mánager es en realidad con Gravier, ya que nunca le habría caído bien. Lo cierto es que desde entonces, están enfrentadísimos y ya no hay vuelta atrás.