Paulo Londra acordó con su ex pago de cuota alimentaria y compensación económica

El conflicto entre Paulo Londra y su expareja Rocío Moreno llegó a buen puerto. Ambos se reunieron junto a sus respectivos abogados en los tribunales de la capital cordobesa y firmaron un acuerdo en el que se definió una cuota alimentaria por las dos hijas que tienen en común -Isabella, de 2 años, y Francesca, de 2 meses- y una “compensación económica” para la joven, quien dejó de lado su carrera profesional para acompañar al artista.Los detalles del acuerdo fueron brindados por la abogada Ana Rosenfeld, representante legal de Moreno. “Estamos contentos de ponerle un corte al juicio que se avecinaba entre las partes”, sostuvo la letrada en diálogo con el noticiero de El Doce. Y agregó: “Tratándose de un tema de familia, y que están las hijas de por medio, vamos a tratar de mantener la confidencialidad de las cifras”.Rosenfeld remarcó que este caso va a sentar un precedente en lo relacionado con la compensación económica. “A veces se menosprecia la labor de la mujer si no pasó por el Registro Civil y no se habla de ‘ganancialidad’, pero lo que hace una mujer conviviendo es fundamental. Es este caso logramos recomponer los derechos de Rocío”.Además, indicó que está trabajando en los convenios para que el acuerdo se cumpla. “Pulimos todos los detalles para que no sea solo una firma, y sea también un cumplimiento: no solo de la cuota alimentaria sino también de la compensación”.Luego de firmar el acuerdo con su expareja y padre de sus hijas, Rocío Moreno dialogó con Intrusos (América) y no ocultó su emoción. “Es una mezcla de sentimientos, ya se le dio fin a todo. Es difícil, pero ya estamos más tranquilas”, dijo entre lágrimas.Y agregó: “Es una victoria para mis nenas, que les aseguré un techo y estoy feliz. Gracias por el apoyo desde el día uno”.Previamente, la joven cordobesa había dicho cuánto lamentaba la batalla legal con el cantante. “Es una persona a la que yo amaba mucho. Hoy en día lo desconozco. Pero estoy feliz”, admitió.Más allá de que fueron unos meses muy angustiantes, ella dijo que nunca perdió la tranquilidad porque contó en todo momento con el apoyo de sus allegados: “Apelamos a la conciencia, a como se debía obrar. Hubo un proyecto de familia, pero ya nada me extraña. Solo hablo de las nenas con él”.