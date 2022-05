Se casan Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: "No cumple con cuotas alimentarias"

El casamiento de Gianinna Maradona con Daniel Osvaldo habría generado una enfática reacción de parte de Dalma Maradona y Claudia Villafañe, según afirmó Guido Záffora.



"Dalma y Claudia están encendidas fuego", aseguraron en el programa "A la tarde" respecto de la boda que se realizará este martes. "Obviamente están en contra ante este deseo de Gianinna, más allá del amor que le tienen. La quieren y la bancan, está todo muy bien a nivel familiar porque son un tridente muy poderoso", aseguraron.



Asimismo, resumieron el problema que se suscitó entre Gianinna Maradona, Dalma Maradona y Claudia Villafañe: "Daniel Osvaldo llegó para generar conflicto en la familia Villafañe-Maradona". Cómo será la boda Por otra parte, el panelista Guido Záffora antes ya había anticipado los detalles de la boda de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo en Es por ahí.



"Va a ser una ceremonia íntima que fue decidida hace un mes y medio", aseguró el periodista, sobre el grupo reducido que asistirá al casamiento, que llega en medio de una polémica que el exfutbolista mantiene con las madres de sus hijos por el incumplimiento en la cuota alimentaria.



"Va a ser para amigos íntimos y por el momento no va a haber fiesta. Si puede llegar a haber un almuerzo", concluyó. Polémica con las ex y el incumplimiento de cuotas alimentarias El casamiento de Daniel Osvaldo con Gianinna Maradona volvió a poner al futbolista retirado en la palestra, sobre todo por su rol de padre de cuatro hijos con tres diferentes madres, Ana Oertlinger, Elena Braccini y Jimena Barón.



"Es raro en los tres casos. Porque Jimena decidió no hablar en el último tiempo, pero también se sabe que no se hace cargo de su hijo Momo como corresponde", apuntó Maite Peñoñori, la panelista de Intrusos, contra el papá de Gianluca Osvaldo Oertlinger, Victoria y María Helena Osvaldo Braccini y Morrison Osvaldo Barón por sus incumplimientos en las cuotas alimentarias.



Luego, Maite continuó: "Y que es Jimena un poco la que trata que Momo pueda tener vínculo con sus hermanos, incluso con viajes y demás".



En este contexto, Laura Ubfal contó en Intrusos la alerta que las mamás de los tres hijos mayores de Daniel Osvaldo le dieron a Gianinna Maradona.



"Ana Oertlinger y Elena Braccini le advirtieron a Gianinna: 'no te metas con este tipo'. Pero el amor es más fuerte".