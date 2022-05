Paulo Vilouta atraviesa uno de sus peores momentos: "Nunca uno está preparado"

"Cuando nuestro trabajo es tan público y uno pretende que la vida privada sea privada, yo creo que hay momentos que se deben compartir con todos por el cariño, la buena energía y la generosidad de tantos y tantas que me conocen o no y me llenan de amor en un día difícil como es despedir a mi mamá. Es ley de los hijos pero duele, cuesta y nunca uno está preparado", comenzó diciendo.



En esa misma línea, continuó: "El jueves me whatsapeo después de Intratables, feliz como siempre con mis cosas. Ayer me saludo 6.40 am y después de la nada y porque su corazón quiso, partió”. “Me quedan mil cosas: valores, cariño, amor incondicional, energía y fuerza siempre. Sus mensajes con un arreglate la corbata, no discutas con un compañero, párate derecho, cuídate, y ¡se feliz!", agregó visiblemente conmovido.





"Nos disfrutamos y mucho, disfruto su vida y la de sus hijos y nietos. Me enseñó a querer la vida y vivirla. Argentina a muerte, solidaria siempre, carismática, futbolera, apasionada y por sobre todo una gran MAMÁ, gracias gracias a todos por tanto cariño y disculpen no poder responder uno por uno ... los quiero", cerró Paulo.



El comunicador viene de despedirse de Intratables, un clásico programa de actualidad política que se mantuvo en la señal de América TV durante 10 años.



El discurso de Paulo Vilouta en el final de Intratables

“Comenzamos allá lejos a hacer esta linda aventura que terminó siendo una marca de esta empresa. Por acá paso absolutamente todo el mundo. Y todo el mundo ha remarcado en estas dos últimas semanas que vine la libertad, de la posibilidad de expresarse. Nosotros trabajamos de ese modo, con absoluta libertad para hacer un debate todos los santos días durante diez años”, dijo Vilouta el pasado jueves.



Y señaló: “Intratables marcó nuestras carreras: nosotros éramos unos cuando empieza todo esto y somos otros hoy que nos despedimos. Desde el primer programa, Intratables se convirtió en uno de los espacios en televisión que ponía a discutir representantes de posturas irreconocibles”.



Por último, antes de despedirse, hizo referencia al exconductor del programa: “Como dijo Santiago del Moro: cerramos la puerta pero no le ponemos llave, porque sabemos que estos debates van a volver”.

