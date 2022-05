Periodista deportiva sorprendió a sus fans: “Lo que trajo el calorcito”

Es la referente de la mujer en el periodismo deportivo. Y este domingo se propuso disfrutar de la temperatura no muy habitual para esta época del año. Morena Beltrán no solo es admirada por cómo desempeña su profesión sino también por su belleza y así lo demostró en la publicación que realizó este domingo, donde exhibió su bronceada. “Lo que trajo el calorcito”, escribió junto a sus fotos en bikini.La periodista brilló el año pasado en la cadena ESPN, no sólo en los programas que participa como panelista, sino también como conductora de una de las versiones de Sportcenter, el informativo de la señal de deportes. Y en este 2022 sigue escalando.Recientemente ya estuvo en Qatar y se prepara para cubrir el Mundial a fin de año.