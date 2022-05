El look “tanguera” de Evangelina Anderson para el acto escolar de su hija

Evangelina Anderson es una de las mediáticas más queridas de todo el mundo. A su vez, ha logrado una gran popularidad y cada vez llega a más personas. Es un usuario muy frecuente en sus redes sociales en donde cuenta con millones de seguidores que la siguen y bancan en todas.A pesar de tener una vida muy atareada la modelo siempre logra guardarse un espacio para sus seguidores a quienes mantiene al día sobre lo que va haciendo y de esa manera logra cautivarlos.Aquellos que la siguen sabrán que vive en Alemania hace dos años, junto a su marido, ex futbolista Martín Demichelis con quien tiene tres hijos. Si bien vive allá hace bastante, ella no olvida a su país y se mantiene muy en contacto con sus familiares que viven en Argentina y muchas veces viaja a saludarlos.Hace unas horas compartió una serie de fotos en el acto escolar de su hija, lució un look bien de tanguera e hizo delirar a todo Munich con su outfit. Orgullosa de su hija, que tuvo que representar a la Argentina en una celebración multicultural, Evangelina Anderson decidió vestirse de tanguera y arrasó.Su hija Lola, se disfrazó de paisana en clara alusión a los tradicionales festejos del 25 de mayo. Automáticamente, decidió retratar el momento con una serie de fotos que fueron furor. Junto a las mismas escribió: “Hoy representamos a nuestro país en el cole de mis hijos. Me emociona el orgullo con el que Lola le dice a todos que es Argentina, cuando nunca en su vida vivió allá y nació en España”, reveló emocionada.Además, agregó: “La tradición es algo que en la mayoría de los casos se hereda y que forma parte de la identidad. Aguante Argentinaaaa cheeee!!!”. (Lacien)