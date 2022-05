Mica Viciconte y Fabián Cubero publicaron una foto de Luca: “Buen domingo”

En la noche de este viernes, a las 23.30, nació Luca, el primer hijo de Fabián Cubero y Micaela Viciconte. La mediática dio a luz en la clínica Suizo Argentina y todo salió a la perfección. Tanto fue así que minutos después del parto, que fue natural, la pareja comenzó a difundir las primeras imágenes del pequeño.Tras dar a luz, ya en la mañana del sábado, fue la propia Viciconte quien realizó una publicación para confirmar la bella noticia. “No tenemos palabras para decir lo que sentimos. Te amamos, Luca Cubero. Y gracias a todos por sus mensajitos”, escribió la ex Combate en su cuenta de Instagram, donde acumula nada menos 3 millones de seguidores.“Buen domingo para todos”, escribió la pareja, al mismo tiempo, junto a una foto de su hijo en primer plano y un detalle muy dulce. Al igual que su mamá, el nene tiene unos ojazos azules que se llevaron todos los comentarios y los likes en la red social.El pequeño es el primer hijo de Mica y el cuarto de Cubero, quien ya tiene a Indiana, Allegra y Sienna de su matrimonio con la jurado de Los 8 escalones del millón (El Trece). Cabe recordar que la deportista pasó todo el embarazo en el reality gastronómico de Telefé. Horas después de haberse coronado como la ganadora del reality conducido por Santiago del Moro, Mica había hablado en exclusiva con Teleshow. “Re disfruté, agradecí haber trabajado, aparte de que me queda como recuerdo. Creo que también se puede mostrar otro tipo de mensaje, porque a veces uno dice que la embarazada no puede hacer nada”, aseguró.Viciconte tenía fecha de parto para los primeros días de mayo, pero el bebé parecía estar demasiado cómodo en la panza y ella ya había empezado a preguntarse cuándo podría tenerlo por fin entre sus brazos. Sin embargo, en la noche del viernes comenzó con las contracciones y el ex futbolista la tuvo que llevar de inmediato a la Clínica Suizo-Argentina, dónde finalmente dio a luz al pequeño.En tanto, Nicole la que se encargó de dejar en claro dónde se encontraban ella y sus hijas en ese preciso momento. En una story publicada en la tarde del viernes, la modelo mostró el perfil de su primogénita mirando por la ventanilla de un avión. En otra que subió a primera hora del sábado, contó dónde estaba Allegra y puso: “Mi bebota del medio mientras tanto...de campamento”. Y, finalmente, compartió una postal en la que se la veía junto a Indiana y Sienna, en el Autódromo de Termas de Río Hondo y escribió: “Morning ray of light” (Rayo de luz de la mañana).Nicole suele viajar a distintos puntos del país junto a sus hijas para acompañar a Manu Urcera, su actual novio, a las carreras de TC. Y éste fue el motivo por el que este fin de semana se fue a Santiago del Estero. De hecho, desde muy temprano comenzó a compartir fotos y videos de los preparativos de la competencia de la que participaría el piloto. Con lo cual, se supone que las niñas recién podrán darle la bienvenida a su hermanito en las próximas horas, tal vez, el lunes. (TeleShow)