Redrado y Lulú Sanguinetti se casan en Italia: los detalles de la lujosa boda

Luego de la polémica que se desató –una vez más- entre Luciana Salazar y Martín Redrado, se conoció la noticia sobre el futuro casamiento del economista con Lulú Sanguinetti, su actual pareja. Y con el tema instalado, Yanina Latorre reveló más detalles sobre la fecha y lugar que eligieron para sellar su unión en un exótico destino.



Después de dar algunas pistas sobre este enigmático, la panelista de LAM terminó dando a conocer que Redrado y Lulú darán el “sí” en el Lago de Como (Italia) en una lujosa fiesta para 200 invitados.



“Martín Redrado se casa con Lulú Sanguinetti el 18, 19 y 20 de julio en el Lago de Como”, lanzó Yanina al aire.



“El casamiento estaba todo muy en secreto, ya estaban las invitaciones que no las terminaron de entregar porque es todo muy internacional. Redrado es un tipo que labura afuera”, agregó.



Además, se refirió al diseño que eligió Sanguinetti para el día especial: “Es todo impecable. Lulú estuvo en París en el verano, fue a visitar a la hija de Martín que vive allá, y estuvo buscando y eligiendo su vestido pero nadie lo vio porque es sorpresa”.



“El hijo de Martín está en Miami pero no puede ir porque, como está laburando y viviendo con su galería de arte, está tramitando los papeles y no puede viajar. Se quiere morir que se pierde la boda”, continuó.



Y cerró con datos picantes en referencia a Luciana Salazar: “El problema era que, si se enteraba la señorita exnovia del señor Redrado del casamiento, iba a haber un quil….. Da la casualidad que hace unos días empezaron a aparecer unos audios y Luciana enloqueció”.



