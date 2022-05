Anunciaron casamiento de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona: se conoció la fecha

Luego de que Elena Braccini confirmara que Daniel Osvaldo (su expareja y padre de sus hijas Victoria y María Helena; con quien mantiene un fuerte litigio legal) se casa con Gianinna Maradona, Pía Shaw dio detalles de la fecha en la que se celebrara la boda.



“Se casan en exactamente en 4 días Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona”, fue la noticia que lanzó la angelita de LAM generando la sorpresa en el resto de sus compañeras.



“Esto me lo cuenta una de las ex, con quien Daniel tiene un hijo”, agregó Pía, antes de pasar el audio en el que Ana Oertlinger, madre de Gianluca, fruto de su anterior relación con el cantante, brinda más información sobre esta bomba.



“Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó, pero a mí me lo dijo la persona que lo hizo público”, se la escuchó decir a Oertlinger, en referencia a Elena.



“Sé que la fecha es el 10 de mayo de 2022”, resumió. A lo que Ángel de Brito cerró, tajante: “Esto es ‘casado sin hijos’ porque ellos no van a estar en la boda”.



