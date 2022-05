Juana Repetto celebró el cumple de su marido y se llevó una amarga sorpresa

Juana Repetto se volvió toda una influencer en las redes sociales. La hija de Reina Reech siempre comparte su día a día, sus dificultades y logros como madre con quienes la siguen en Instagram.



Recientemente, la actriz celebró el cumpleaños de su marido, Sebastián Graviotto, y publicó en su perfil algunas fotos del momento que terminaron siendo opacadas por las desubicadas declaraciones de una mujer.



“Feliz en tu vida, amore mío”, le escribió Juana a su marido y papá de su hijo Belisario para saludarlo en las redes sociales por su cumpleaños. Como sucede siempre que publica una foto, la publicación se llenó rápidamente de “Me gusta” y comentarios uniéndose al cálido saludo.



Sin embargo, otros mensajes no fueron tan agradables y llamaron muchísimo la atención.



Sucede que una usuaria de la misma red social dejó unos cuantos comentarios en la publicación de Juana tratando de advertirle que supuestamente Graviotto le enviara mensajes a través de los mensajes directos pidiéndole fotos íntimas.



“Alto gato, me chamuya por DM”, escribió la joven -cuyo perfil es privado- a Juana. “Me pone en modo efímero, el cat sabe”, agregó la mujer haciendo referencia a esa función del chat de Instagram que, como la palabra lo dice, una vez que se cierra, la conversación se elimina, es decir, no quedan rastros de lo hablado. “Que se saque la careta”, escribió en otro comentario.



Enseguida, los fanáticos de Repetto salieron en su defensa y acusaron a la mujer de realizar tales acusaciones para buscar fama, cosa que ella negó rotundamente.



Lo cierto es que parece que a Juana no le interesaron muchos los comentarios de la joven porque después de haber publicado las fotos se dedicó a compartir otras del momento de la torta en las historias de la misma red social, como si nada hubiese sucedido.